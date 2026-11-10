De Grandpré Chait chipe une associée à Spiegel Ryan

Associée chez Spiegel depuis 2013, une avocate passe chez De Grandpré Chait. Le mouvement inverse celui de 2023, quand Spiegel avait vidé une équipe de son rival.



Nathalie Proulx - source : De Grandpré Chait

Me Nathalie Proulx se joint à De Grandpré Chait à titre d'associée au sein du groupe de droit des affaires, a annoncé lundi le cabinet montréalais. Elle était jusqu'ici associée chez Spiegel Ryan.

Sa pratique couvre les fusions et acquisitions, le financement d'entreprises et les relations entre actionnaires. Elle conseille depuis plus de 20 ans des entreprises privées, des entrepreneurs et des actionnaires, et compte notamment des cliniques médicales et des professionnels de la santé parmi ses clients.

« L'arrivée de Nathalie représente un ajout majeur pour notre équipe », affirme Me David Dropsy, associé et chef de secteur en droit des affaires, lui-même arrivé de DS Avocats en 2020.

« La confiance de mes clients est un moteur essentiel de ma pratique », dit pour sa part Nathalie Proulx.

David Dropsy - source : De Grandpré Chait

Diplômée en droit de l'Université de Montréal en 2001, Nathalie Proulx a été admise au Barreau en 2002. Elle était devenue associée en droit des affaires chez Spiegel Sohmer en janvier 2013.

Le cabinet a fusionné avec Ravinsky Ryan Lemoine le 1er janvier 2025 pour devenir Spiegel Ryan. L'avocate figure depuis 2024 dans le répertoire The Best Lawyers in Canada, en droit commercial et en fusions et acquisitions. L'édition 2027, publiée en septembre, la rattachait encore à Spiegel Ryan.

Retour de balancier

Le transfert prend le contre-pied d'un épisode de 2023. Spiegel Sohmer avait alors fait une razzia chez De Grandpré Chait, y recrutant 13 professionnels, dont cinq avocats, dans le sillage d'une associée en fiscalité.

Cette fois, le mouvement va dans l'autre sens, mais il se limite à une seule associée : le communiqué ne fait état d'aucune équipe qui la suivrait.