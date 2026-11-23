Deux avocates accèdent au rang d'associées au sein du groupe de litige montréalais de Prelia…

Angèle Di Giovanni - source : Prelia

Prelia annonce la nomination de Mes Angèle Di Giovanni et Christina Muccari à titre d'associées au sein du groupe de litige de son bureau de Montréal.

Me Di Giovanni concentre sa pratique en litige immobilier et de la construction. Elle représente des promoteurs, des entrepreneurs, des propriétaires et des investisseurs dans des différends touchant des chantiers, des vices cachés, des transactions immobilières et des baux commerciaux. Le cabinet souligne ses liens étroits avec l'Europe, qui l'amènent à intervenir dans des dossiers à dimension internationale.

Christina Muccari - source : Prelia

Me Muccari conseille et représente des entreprises et des particuliers dans des litiges contractuels, en responsabilité civile, entre actionnaires et en matière de relations commerciales, devant les tribunaux civils comme en modes alternatifs de règlement des différends.

« Leur promotion reflète notre volonté de reconnaître les talents exceptionnels et de poursuivre la croissance de notre pratique en litige au service des entreprises du marché intermédiaire », affirme le PDG de Prelia et associé directeur du bureau de Montréal, Me Richard Laramée.

« Je suis ravie de les voir franchir cette nouvelle étape de leur carrière et contribuer au leadership de notre groupe de litige », ajoute Me Josée Pilon, associée et cheffe du groupe de litige.