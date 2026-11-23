En télétravail, une avocate facturait les mêmes heures à deux cabinets tout en étant employée à temps plein par un troisième!

La solicitor anglaise Belinda Owusuah Sarkodie, radiée pour avoir travaillé en même temps pour trois cabinets, a renoncé à contester l'essentiel de sa sanction devant la High Court, rapporte Legal Futures.

Siégeant comme juge adjoint de la High Court, David Pievsky, KC, a rejeté son appel contre les conclusions de malhonnêteté du Solicitors Disciplinary Tribunal (SDT) et contre la radiation. Il a seulement annulé la condamnation aux dépens de 8 900 £, le tribunal n'ayant peut-être pas suffisamment tenu compte de la situation et des moyens de l'intéressée.

Le dénouement découle d'un projet d'ordonnance sur consentement présenté par les parties. Mené jusqu'au bout, l'appel aurait pu rendre les choses « bien pires », a souligné le juge (traduction libre), avec à la clé des dépens d'appel potentiellement très élevés.

Trois semaines, trois employeurs

Les faits remontent à 2021. Admise l'année précédente, Mme Sarkodie entre en mai au cabinet de transactions immobilières Muve, à Londres, à temps plein. En juin et juillet, elle accepte aussi deux contrats de remplacement, chez PLS Solicitors et chez Wright & Lord Solicitors.

Elle travaille à distance. Pendant environ trois semaines, du 29 juin au 16 juillet, les trois mandats se chevauchent.

Le contexte s'y prête : la fin d'un congé de droits de mutation, le 30 juin 2021, crée une ruée sur les transactions. La solicitor en a « profité », a conclu le SDT.

Les feuilles de temps remises aux deux cabinets indiquaient « les mêmes heures, les mêmes jours ». Le SDT a rejeté ses explications, jugé son témoignage peu crédible et conclu à la malhonnêteté. Elle avait aussi caché à Muve ses autres emplois, que son contrat interdisait.

L'affaire n'est pas sans rappeler celle d'une avocate d'Irwin Mitchell, radiée l'an dernier pour avoir gonflé ses heures facturées pendant des années.

Elle illustre surtout un risque bien concret pour les cabinets qui recourent à des contractuels à distance : sans supervision réelle, rien ne garantit que les heures facturées ne le sont pas aussi ailleurs.