Stein Monast pige chez Lavery

Un avocat en litige change de cap dans sa carrière. Qui est-il?

Philippe Lavoie-Paradis - source : Stein Monast

Me Philippe Lavoie-Paradis poursuit sa carrière chez Stein Monast, après avoir exercé chez Lavery.

Sa pratique se concentre sur le litige civil et commercial, notamment en droit des assurances, en responsabilité civile et professionnelle ainsi qu’en droit disciplinaire.

Chez Lavery, il a notamment travaillé sur des dossiers complexes en matière d’actions collectives et acquis une expérience en droit public, administratif et municipal.

Diplômé de la Faculté de droit de l’Université Laval, Me Lavoie-Paradis est également titulaire d’un certificat en communication publique.