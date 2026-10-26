Un nouvel avocat chez Bélanger Sauvé

Un ex-journaliste fait son entrée au sein du cabinet. Qui est-il?

Thomas Dussault - source : Bélanger Sauvé

Le cabinet Bélanger Sauvé accueille Thomas Dussault à titre d’avocat. Sa pratique sera principalement axée sur le droit municipal et le droit administratif.

Avant de se tourner vers le droit, Me Dussault a travaillé en journalisme à La Presse.

Diplômé en droit de l’Université de Montréal en 2023, il a figuré sur la liste d’honneur de la doyenne.

Durant ses études, il a également été assistant de recherche auprès de plusieurs professeurs, notamment en droit constitutionnel.

Me Dussault poursuit actuellement une maîtrise en science politique à la même université. Ses recherches portent sur l’analyse conceptuelle de l’État de droit en théorie politique.