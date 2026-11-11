Une avocate prend du galon à la Financière Banque Nationale

Une avocate en litige franchit une nouvelle étape dans son parcours professionnel, signe de réussite de sa conciliation entre sa vie au travail et sa vie de famille. Qui est-elle?



Gabrielle Tremblay - source : LinkedIn

Me Gabrielle Tremblay est nommée conseillère juridique principale dans l'équipe de Litiges et enquêtes règlementaires de la Financière Banque Nationale.

Admise au Barreau en 2018, Me Tremblay a d'abord pratiqué au sein du cabinet Borden Ladner Gervais, avant de rejoindre la Financière Banque Nationale en 2022, à titre de conseillère juridique senior.

L’avocate salue sa nomination dans une publication sur LinkedIn: « Cette nomination est particulièrement significative pour moi. J'étais impatiente de retourner au travail après mon congé de maternité en avril 2025, mais je n'avais pas prévu que notre poulette ne fasse toujours pas ses nuits 18 mois plus tard. »

Elle souligne l’appui reçu pour concilier sa carrière et sa vie personnelle: « Je suis vraiment reconnaissante pour la confiance et le soutien dont j’ai bénéficié - et admirative de tous les parents qui conjuguent carrière et famille, un jour à la fois. »

Me Gabrielle Tremblay détient un baccalauréat en droit civil et common law de l'Université McGill.

Au cours de ses études, elle a reçu plusieurs distinctions, dont le John C. Ahern Memorial Award. Elle a remporté le titre de meilleure plaideuse et de la meilleure équipe du concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault en 2016.

Gabrielle Tremblay a gagné le concours de débats Droit de Cité en 2015, le concours de débats oratoires du Barreau du Québec en 2012, et le concours intercollégial de débats oratoires de Montréal en 2011.

L'avocate est membre du conseil d'administration du réseau Enfants-Retour, une OBNL qui assiste les parents dans la recherche de leur enfant porté disparu et qui sensibilise le public pour contribuer à la diminution des disparitions d'enfants.