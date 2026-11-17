Le cabinet accueille un nouvel avocat au sein de son équipe. Qui est-il?

Alexandre Gervais-Johnson - source : Bélanger Longtin

Après avoir commencé sa carrière chez LCM Avocats, Me Alexandre Gervais-Johnson rejoint le cabinet Bélanger Longtin.

Il exerce principalement en litige civil, en droit du travail et en droit de la santé.

Il a participé à des dossiers d’envergure comportant des enjeux juridiques et factuels complexes. Me Gervais-Johnson s’intéresse particulièrement aux enjeux juridiques du secteur de la santé, notamment à la question de la responsabilité médico-hospitalière.

Par ailleurs, il s’est engagé auprès de la communauté en offrant des services juridiques bénévoles à un centre de pédiatrie sociale.

Il est détenteur d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.