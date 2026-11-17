Une recrue chez Bélanger Longtin
2026-11-18 08:30:27
Le cabinet accueille un nouvel avocat au sein de son équipe. Qui est-il?
Après avoir commencé sa carrière chez LCM Avocats, Me Alexandre Gervais-Johnson rejoint le cabinet Bélanger Longtin.
Il exerce principalement en litige civil, en droit du travail et en droit de la santé.
Il a participé à des dossiers d’envergure comportant des enjeux juridiques et factuels complexes. Me Gervais-Johnson s’intéresse particulièrement aux enjeux juridiques du secteur de la santé, notamment à la question de la responsabilité médico-hospitalière.
Par ailleurs, il s’est engagé auprès de la communauté en offrant des services juridiques bénévoles à un centre de pédiatrie sociale.
Il est détenteur d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.
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