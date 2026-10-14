Jeunes notaires, à vos plumes!

Les notaires de la relève sont invités à réfléchir à l’accès à la magistrature…

L’Association professionnelle des notaires du Québec vient d’annoncer le lancement de la troisième édition du concours de rédaction du Programme de Mentorat, destiné aux notaires de la relève.

Le concours s’adresse aux notaires inscrits au Tableau de l’Ordre de la Chambre des notaires du Québec depuis cinq ans ou moins.

Cette année, les participants sont invités à se pencher sur le thème de l’accès des notaires à la magistrature québécoise.

Un premier prix de 3 500 $, financé grâce au soutien du Fonds d’études notariales (FEN), sera remis au gagnant. Le deuxième prix, d’une valeur de 1 000 $, est offert avec le soutien de la Fondation du Barreau du Québec.

Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire de participation et soumettre leur texte au plus tard le 26 octobre prochain à 17h.