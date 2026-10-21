Leonardo Rizzuto demeure suspendu

Le Conseil de discipline du Barreau renouvelle pour la quatrième fois la suspension provisoire du droit d'exercice…



Leonardo Rizzuto - source : Radio-Canada

Le Conseil de discipline du Barreau du Québec a de nouveau renouvelé, le 8 octobre, la suspension provisoire immédiate du droit d'exercice de Leonardo Rizzuto, selon un avis publié par le Barreau.

Ordonnée le 2 juillet 2025 en vertu de l'article 122.0.1 du Code des professions, cette suspension avait déjà été renouvelée le 29 octobre 2025, puis les 25 février et 16 juin 2026. Elle reste en vigueur jusqu'à la première des éventualités prévues à l'article 122.0.4 du Code. M. Rizzuto ne peut ni exercer la profession d'avocat ni utiliser le titre réservé aux membres du Barreau.

L'avis ne précise pas le motif. Lors de la suspension initiale, Radio-Canada rapportait que M. Rizzuto faisait face à des accusations de meurtre au premier degré et de complot pour meurtre, déposées en juin 2025. Il n'a été reconnu coupable d'aucune de ces accusations.

L'article 122.0.1 permet au Conseil de discipline de suspendre ou de limiter provisoirement le droit d'exercice d'un professionnel poursuivi pour une infraction punissable de cinq ans d'emprisonnement ou plus, lorsqu'elle a un lien avec l'exercice de la profession. Le Barreau a recours au même mécanisme dans d'autres dossiers, comme celui de cette avocate de nouveau suspendue en 2025.