Les géants de l’IA se disputent les cabinets d’avocats

Depuis le début de l’été, trois poids lourds de l’intelligence artificielle ont dévoilé des offres spécifiques au marché juridique.

La course technologique qui se déroule sur le marché juridique n’est pas seulement l'affaire des légaltechs.

Des géants de l'intelligence artificielle viennent de dégainer des produits destinés spécifiquement aux cabinets d’avocats.

Anthropic a été la première à aller de l'avant sur le marché juridique. Au mois de mai, l'entreprise a lancé Claude for Legal, une offre dédiée aux cabinets d'avocats et aux équipes juridiques internes, rappelle Reuters. L’application permet aux cabinets d'avocats et à d'autres clients de Claude de se connecter en toute sécurité à des plateformes tierces, y compris Thomson Reuters pour la recherche juridique, la gestion des documents et d'autres services.

Trois mois plus tard, Google est entré dans la course. Gemini Enterprise for Legal a été conçu pour les flux de travail du secteur juridique. Google entend ainsi aider les cabinets d'avocats à utiliser l'IA pour gérer le travail routinier et complexe, afin de permettre aux avocats de se concentrer sur des services de plus grande valeur, tout en gardant leurs données sécurisées et confidentielles.

Le 18 septembre, c’était au tour d'OpenAI de lancer sa technologie GPT-6 Astra, spécialement destinée au secteur juridique. Cette version est conçue pour aider les cabinets d’avocats et les fournisseurs de logiciels juridiques à mener des recherches, à rédiger des conseils et à créer des applications personnalisées pour les avocats.

L'accélération de l'offre juridique de la part de ces géants n'est pas une coïncidence. Les géants de l’IA ont bien vu que les cabinets d'avocats adoptent rapidement les outils d’IA générative pour la recherche juridique, la rédaction de documents et leurs opérations internes comme la gestion de clients, précise Reuters.

Le potentiel du marché juridique se réalise rapidement puisque les cabinets qui s'y mettent prennent rapidement de l'avance sur leurs concurrents

Et chacun des trois concurrents entend se situer au centre de ce que sera le futur du travail juridique.