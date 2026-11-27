La Cour d’appel tranchera lundi…

En Cour d'appel, le gouvernement a, entre autres, plaidé le fait que forcer les députés à prêter serment au roi peut causer un préjudice - source : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La Cour d’appel se prononcera lundi sur la reprise des travaux parlementaires à l’Assemblée nationale et prend en délibéré la requête du gouvernement qui conteste la suspension, par un juge de la Cour supérieure, de la loi votée à l’unanimité en 2022 rendant facultatif le serment au roi.

Si l’appel est accepté, une audience sur le fond aurait lieu le 11 janvier prochain. Les documents devraient être soumis à la Cour d’ici le 29 décembre.

C’est la juge Lori Renée Weitzman qui a entendu cet après-midi les arguments du gouvernement du Québec et ceux de Lawrence David, l’avocat qui est à l’origine de la demande en sursis pour suspendre l’application de la Loi sur le seul serment obligatoire.

Le gouvernement a entre autres plaidé que la perturbation des travaux de l’Assemblée nationale cause un préjudice sérieux et que forcer les députés à prêter serment au roi peut aussi causer un préjudice.

L’avocat Lawrence David a pour sa part soutenu, en anglais, qu’il vaut mieux prévenir que guérir, puisque toutes les lois adoptées à partir de mardi à l’Assemblée nationale ne seraient pas constitutionnelles.

Un jugement qui menace la rentrée parlementaire

Dans sa décision rendue lundi, le juge Ian Demers, de la Cour supérieure, a suspendu la loi avec effet immédiat et a remis en cause la rentrée parlementaire, prévue pour le mardi 1er décembre. Il a écrit : « Les 127 députés de l’actuelle législature, qui n’ont prêté serment qu’à l’Assemblée nationale, devront également prêter serment au roi avant d’occuper leur fonction. Si le sursis n’était pas ordonné, toutes les lois de l’Assemblée nationale seraient contraires à la Constitution et devraient être adoptées de nouveau. »

La demande en sursis avait été déposée à la Cour supérieure au lendemain des élections générales du 5 octobre. Son auteur, Lawrence David, un professeur de droit qui a grandi à Montréal et qui enseigne aujourd’hui à l’Université d’Ottawa, contestait la Loi sur le seul serment obligatoire sur le fond depuis cet été. Il faisait valoir qu’il était urgent de statuer sur le sujet d’ici l’ouverture de la prochaine législature.

La position du gouvernement du Parti québécois est que la souveraineté parlementaire appartient à l’Assemblée nationale et que les tribunaux n’ont pas droit de regard sur le droit des 127 élus de siéger à compter de mardi.

Mercredi, le Parti québécois a invité les élus de l’opposition à signer une lettre commune réaffirmant leur volonté de commencer les travaux à l’Assemblée nationale dès le 1er décembre, sans avoir à prêter serment au roi. La cheffe parlementaire de Québec solidaire (QS), Ruba Ghazal, s’est engagée à signer la lettre, mais les libéraux et les conservateurs refusent de s’y engager.