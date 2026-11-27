Quoi de neuf dans vos bureaux? Comme chaque semaine, on fait le tour des dernières actualités…

Langlois

Le 10 novembre dernier, Langlois a accueilli un panel présenté par le Comité La Relève des Infrastructures consacré aux défis de la gestion et de la continuité de l’information dans les grands projets.

Florent Le Gac de CDPQ Infra et Pierre Marcombe d’EBC Inc. ont offert leur perspective de donneurs d’ouvrage et d’entrepreneurs sur les risques de perte d’information entre la conception et l’exploitation des infrastructures, ainsi que sur les moyens d’assurer sa transmission à chaque étape.

De Grandpré Chait

Le comité Femmes d’influence de De Grandpré Chait a convié des professionnelles de leurs réseaux respectifs à un cocktail alliant échanges, dégustation de vin et engagement communautaire.

« Plus de 50 participantes ont uni leurs efforts pour confectionner des coffrets garnis de produits soigneusement choisis, accompagnés de cartes de souhaits personnalisées. Ces cadeaux seront remis à des femmes en situation d’itinérance soutenues par Maisons de la paix, un organisme qui les accompagne vers une vie plus stable et sécuritaire », souligne le cabinet.





Lavery

Accueillis dans les bureaux de Lavery, les professionnels Ali El Haskouri et Rodrigo Olmos-Hortigüela ont présenté le lunch and learn « Bien entrer pour mieux sortir : les aspects juridiques essentiels qui font la différence dès l’investissement » organisé par Réseau Capital.

Devant des professionnels du capital de risque et du capital d’investissement, ils ont notamment abordé :

- Les aspects juridiques à surveiller dès l’investissement pour préserver la flexibilité

- Les clauses clés qui protègent les intérêts des investisseurs

- Les éléments qui facilitent une éventuelle sortie, illustrés par des exemples concrets









Cain Lamarre

Nouvelles obligations, réalités du travail qui évoluent, règles qui se précisent : le droit du travail continue de bouger et les employeurs doivent suivre le rythme.

C’est autour de ces enjeux que Cain Lamarre a réuni le 25 novembre dernier, à Gatineau, des gestionnaires et des professionnels des ressources humaines à l’occasion du Colloque en droit du travail et de l’emploi, édition Outaouais.

TCJ

Le 19 novembre dernier, TCJ a pris part au dîner-conférence organisé par le Conseil économique de Beauce (CEB), au cours duquel l’honorable Jean Charest, associé chez TCJ, a partagé son regard sur les transformations de l’économie mondiale et leurs répercussions sur les entreprises d’ici.

« Dans un contexte marqué par les enjeux géopolitiques, l’évolution des échanges commerciaux et une concurrence accrue, cette conférence a permis de mettre en perspective les défis auxquels font face les entreprises, mais aussi les occasions à saisir pour assurer leur compétitivité et leur croissance », souligne le cabinet.