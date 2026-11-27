Il excelle en droit, en musique et en cyclisme. Et le voilà en route pour Oxford! Pendant ce temps, d’autres talents se distinguent dans les facultés québécoises…



Félix Bouchard - source : Université Laval

Université Laval

La Faculté de droit de l’Université Laval a récemment souligné l’obtention de la bourse Rhodes par Félix Bouchard, diplômé du baccalauréat en droit.

Cette distinction lui permettra de poursuivre des études en droit à l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni, dès septembre 2027.

« Le parcours de Félix est marqué par l'excellence dans plusieurs domaines. Diplômé de piano classique, il a aussi été membre de l’équipe nationale canadienne de cyclisme sur route, participant à des compétitions au plus haut niveau international, tout en obtenant la meilleure moyenne de diplomation de la cohorte 2025-2026 de la Faculté de droit ».

Source : Université de Montréal



Le 12 novembre dernier a eu lieu un panel consacré au droit et à l’entreprenariat, organisé par la Clinique juridique et le Centre de développement professionnel.

Animée par le vice-doyen à la recherche et professeur Stéphane Rousseau, la discussion a permis à trois diplômées et diplômés entrepreneurs de partager leur parcours et leur expérience : André d'Orsonnens (Druide informatique), Angie Thi Ngoc Nguyen (Milya AI) et Amir Tajkarimi (Lia - The Luxury AI Concierge That Runs Your Guest Operations et PrimirAgents).











Université McGill

Source : Université McGill

La Faculté de droit a récemment annoncé que la professeure Johanne Poirier a reçu le Prix du recteur pour l’excellence en enseignement 2026 (catégorie Professeur ou Professeure titulaire).

Titulaire de la Chaire Peter MacKell en fédéralisme depuis 2015, Johanne Poirier, BCL’91, LLB’91, a remporté le prix Durnford d’excellence en enseignement à deux reprises (en 2019 et 2022). Elle enseigne le droit constitutionnel et le fédéralisme comparé à la Faculté.

