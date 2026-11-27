Oxford, intelligence artificielle et grands honneurs : ça bouge en droit!
2026-11-27 12:00:57
Il excelle en droit, en musique et en cyclisme. Et le voilà en route pour Oxford! Pendant ce temps, d’autres talents se distinguent dans les facultés québécoises…
Université Laval
La Faculté de droit de l’Université Laval a récemment souligné l’obtention de la bourse Rhodes par Félix Bouchard, diplômé du baccalauréat en droit.
Cette distinction lui permettra de poursuivre des études en droit à l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni, dès septembre 2027.
« Le parcours de Félix est marqué par l'excellence dans plusieurs domaines. Diplômé de piano classique, il a aussi été membre de l’équipe nationale canadienne de cyclisme sur route, participant à des compétitions au plus haut niveau international, tout en obtenant la meilleure moyenne de diplomation de la cohorte 2025-2026 de la Faculté de droit ».Université de Montréal
Le 12 novembre dernier a eu lieu un panel consacré au droit et à l’entreprenariat, organisé par la Clinique juridique et le Centre de développement professionnel.
Animée par le vice-doyen à la recherche et professeur Stéphane Rousseau, la discussion a permis à trois diplômées et diplômés entrepreneurs de partager leur parcours et leur expérience : André d'Orsonnens (Druide informatique), Angie Thi Ngoc Nguyen (Milya AI) et Amir Tajkarimi (Lia - The Luxury AI Concierge That Runs Your Guest Operations et PrimirAgents).
Université McGill
La Faculté de droit a récemment annoncé que la professeure Johanne Poirier a reçu le Prix du recteur pour l’excellence en enseignement 2026 (catégorie Professeur ou Professeure titulaire).
Titulaire de la Chaire Peter MacKell en fédéralisme depuis 2015, Johanne Poirier, BCL’91, LLB’91, a remporté le prix Durnford d’excellence en enseignement à deux reprises (en 2019 et 2022). Elle enseigne le droit constitutionnel et le fédéralisme comparé à la Faculté.
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