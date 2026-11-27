Soupçonnant l'avocat de la partie adverse d'entretenir des liens avec l'UPAC, une justiciable a voulu le faire écarter du dossier…



Alexandre-Philippe Avard - source : archives

La Cour supérieure a condamné une architecte qui se représentait seule à verser 30 000 $ à l'avocat de la Commission scolaire English-Montréal (CSEM) et à son cabinet pour avoir tenté, de façon abusive, de les faire déclarer inhabiles.

C'est le juge Alexandre-Philippe Avard qui a tranché, le 13 novembre.

En avril 2024, la demanderesse Ruth Nicole Bélanger Architecte (RNBA) a intenté contre la CSEM et la codéfenderesse COEX Gestion de projets un recours de 753 897 $. Elle leur a reproché d'avoir systématiquement refusé de lui confier des mandats entre 2018 et 2020, bien qu'elle ait été qualifiée comme chargée de projet par la CSEM au terme d'un appel public de qualification en 2018.

Martin St-Jean - source : Forest St-Jean Avocats

Mme Bélanger leur a aussi imputé des fautes dans l'encadrement d'un travailleur qu'elle avait embauché pour un mandat de la CSEM, fautes qui l'auraient poussé à porter plainte contre elle devant le Tribunal administratif du travail (TAT).







En novembre 2024, Mme Bélanger s'est attaquée aux avocats de la CSEM. Elle a soutenu que Me Martin St-Jean, du cabinet Forest St-Jean Avocats, aurait des « liens » avec l'Unité permanente anticorruption (UPAC), qui enquêterait sur la commission scolaire. Grâce à ces liens, l'avocat et son cabinet auraient eu accès à de l'information privilégiée liée au litige et pourraient influencer l'enquête dans l'intérêt de la CSEM.

Mme Bélanger lui a aussi reproché d'avoir tenté d'influencer ce travailleur, un témoin important, ainsi que d'avoir participé à la destruction ou à l'altération de preuve. Elle a en outre accusé le cabinet d'avoir causé une « obstruction systématique » dans le dossier, en plus de faire valoir que Me St-Jean devrait témoigner sur des faits essentiels.

Me St-Jean et son cabinet ont pour leur part nié ces prétentions en bloc et demandé à la Cour de déclarer la démarche abusive. Ils ont plaidé qu'elle ne reposait sur aucun fondement factuel ou juridique et qu'elle avait été déposée pour des raisons « purement stratégiques ».

Des liens introuvables

Mélina Cardinal-Bradette - source : Alexeev Avocats

Dans son analyse, le juge Avard constate que ces allégations ne reposent que sur de simples soupçons, comme en témoigne l'usage abondant du conditionnel dans la procédure.

Interrogée sur sa déclaration assermentée, Mme Bélanger a expliqué qu'elle s'appuyait sur des propos que Me St-Jean aurait tenus en marge d'une audience du TAT au sujet de son expérience à la Commission Charbonneau et d'une collaboration avec l'UPAC. Incapable de rapporter les mots employés, elle a fini par indiquer que le « lien » allégué tenait au fait que l'UPAC aurait aussi participé à cette commission.

Sacha Vrkic - source : Hamelin & Vrkic

Me St-Jean a déclaré sous serment n'avoir jamais travaillé pour l'UPAC, lui qui représentait plutôt la Ville de Montréal devant la Commission Charbonneau. Le juge note que cette preuve n'est pas contredite et que RNBA n'a pas non plus établi qu'une enquête de l'UPAC visait bel et bien la CSEM, ni démontré quel rapport ces prétendus liens auraient avec son recours.







Le juge Avard rappelle en outre que RNBA n'a jamais été cliente de l'avocat ni de son cabinet, alors qu'il reviendrait d'abord au client concerné de se plaindre d'un éventuel manque de loyauté, ce que ni l'UPAC ni la CSEM n'ont fait.

Le juge a également écarté les autres reproches. Il considère que l'offre de règlement faite par la CSEM au travailleur dans le cadre des dossiers du TAT relevait d'une démarche normale et que les soupçons de Mme Bélanger, nés du fait que Me St-Jean était resté un moment dans la salle d'audience avec ce travailleur, ne reposent sur aucune preuve.

Le magistrat ne voit rien non plus qui permette d'associer Me St-Jean à la disparition de certaines communications écrites entre ce travailleur et un employé de la CSEM, que le directeur des technologies de l'information de l'organisme a attribuée à l'expiration d'une licence Microsoft dans une déclaration assermentée datant de 2022.



Karine Thériault - source : Bélanger Longtin

Quant au refus du cabinet d'ajouter un témoin réclamé par RNBA à la liste des interrogatoires préalables, il s'agit d'un simple différend procédural, relève le juge.

« Vu l'importance du droit d'une partie de choisir son avocat et compte tenu des implications potentielles sur la réputation des avocats concernés, une demande en déclaration d'inhabilité ne peut jouer le rôle d'un simple ballon d'essai », insiste le juge Avard, qui estime du reste que le témoignage de Me St-Jean porterait tout au plus sur des faits périphériques, que RNBA peut prouver autrement.

« Pourquoi je l'aurais fait? »

« Le Tribunal conclut que la décision de RNBA de déposer sa Demande en déclaration d'inhabilité n'est rien d'autre qu'une pure expédition de pêche », tranche le juge, en relevant que Mme Bélanger a confirmé à maintes reprises devoir d'abord interroger Me St-Jean pour obtenir les faits nécessaires à la preuve de ses allégations.

Le tribunal reproche à Mme Bélanger de ne pas avoir procédé aux vérifications minimales, pas même auprès de Me St-Jean, alors qu'une simple recherche sur le site Internet du cabinet aurait révélé quel client il représentait à la Commission Charbonneau.

Lorsqu'on lui a demandé, lors de son interrogatoire, pourquoi elle n'avait pas simplement appelé l'avocat, Mme Bélanger a répondu « Pourquoi je l'aurais fait? », avant de soutenir que cela la regardait. Vu le sérieux des allégations, le juge Avard se dit pour le moins étonné de la désinvolture et du détachement de ses réponses.

Jean-Philippe Blais Chatillon - source : LinkedIn

Le juge reproche aussi à Mme Bélanger d'avoir maintenu sa demande même après que le TAT eut rejeté, en mars 2025, une demande semblable visant Me St-Jean, fondée sur essentiellement les mêmes motifs. « Le Tribunal voit là une forme d'acharnement fautif de la part de RNBA ainsi qu'un refus de regarder les choses en face avec objectivité et un minimum de rigueur intellectuelle », déplore-t-il.







Le magistrat rappelle que la Cour supérieure avait déjà mis Mme Bélanger en garde en 2020, après avoir jugé abusive l'une de ses demandes dans un autre dossier. Il lui reproche enfin d'avoir compliqué indûment les étapes qui ont mené à l'audition, près de deux ans après le dépôt de la demande.

Me St-Jean et son cabinet ont engagé 34 484,56 $ en honoraires et débours pour cette seule demande en 2024 et en 2025. Après avoir retranché certaines entrées, le juge a fixé l'indemnité à 30 000 $. Il a refusé d'ajouter des dommages punitifs, puisque la somme est importante, que RNBA est une personne physique et que rien ne démontre qu'elle dispose de ressources financières substantielles.

Le jugement et la condamnation « envoient déjà un message fort à RNBA, ainsi qu'aux autres justiciables qui seraient tentés de demander la disqualification d'avocats sans fondement et pour des raisons purement stratégiques et dilatoires », conclut le tribunal.

N’ayant « pas lu le jugement », Mme Bélanger a décliné notre invitation à le commenter « pour le moment ».

Les autres avocats au dossier :