Des machines à écrire jusqu’à l’ère numérique, Jacques Lapointe, du Groupe Lafortune, a accompagné le milieu juridique québécois avec passion et fiabilité.



Jacques Lapointe

Pendant plusieurs décennies, Jacques Lapointe a façonné la préparation et la production des documents juridiques au Québec. Pour plusieurs professionnels du droit, il était tout simplement la référence en matière de mémoires et de dossiers d’appel.

Avec sa conjointe, Chantal, il a poursuivi l’œuvre amorcée par les parents de celle-ci, Henri et Ghislaine Lafortune, fondateurs de l’entreprise qui allait devenir le Groupe Lafortune. De la machine à écrire aux premières avancées technologiques, jusqu’à la transformation numérique de l’entreprise, Jacques et Chantal ont accompagné plusieurs des grandes étapes de cette histoire.

L’oubli

Aujourd’hui, alors que mon père Jacques Lapointe est en fin de vie et que sa mémoire s’effrite, je souhaite prendre la parole de manière personnelle pour lui rendre hommage.

Désormais, lorsqu’il ouvre les yeux et entend quelques voix qui résonnent au loin, il se demande où il est. Ce lieu lui est familier, mais à la fois lointain, inconnu.

Il reconnaît également ces visages au mur qui lui sourient, son mariage, son épouse qu'il aime tant, ses enfants et petits-enfants… Mais où sont-ils ?

Comme une sourde et éternelle prière, il essaie de se rappeler, encore une fois…

Le sursis

Tous les jours, je demande une remise, une prorogation de délai. Mais elle ne viendra pas.

Pour certains, il était M. Lapointe, LA référence pour les mémoires de dernière minute. Pour d'autres, il était le modèle de patron sensible du Groupe Lafortune, généreux, aussi exigeant envers les autres qu’envers lui-même, mais toujours reconnaissant.

Il était aussi l'ami sincère et soutenant, le voisin chaleureux, le compagnon de voyage idéal, l'inconnu souriant dont on se souviendra, le soir venu.

Pour moi, il est encore et toujours mon père. Il m'a appris la curiosité, le dépassement, la rigueur, la bonté, l'intégrité, le rire. Et ce, depuis mes premiers jours.

Maintenant que ses derniers jours approchent, il m'apprend encore la résilience, la force de l'amour et, surtout, la valeur inestimable de l'instant présent.

La remise ne lui aura pas été accordée. Elle ne l'est jamais avec cette lourde peine. Mais nous avons su, ensemble, élaborer le sursis dont nous avions tant besoin : passer de la peine au bonheur à travers quelques petites perles de souvenirs. Juste le temps de nous dire combien nous nous aimons.

Jacques Lapointe a dirigé le avec sa conjointe, Chantal, de 1986 à 2006. Depuis, leur fils Pierre-Olivier poursuit, avec son associée Stéphanie Bujold, la mission de ses parents et grands-parents.

Pierre Olivier Lapointe



Pour en savoir plus sur l’histoire du Groupe Lafortune : Groupe Lafortune avec sa conjointe, Chantal, de 1986 à 2006. Depuis, leur fils Pierre-Olivier poursuit, avec son associée Stéphanie Bujold, la mission de ses parents et grands-parents.Pour en savoir plus sur l’histoire du Groupe Lafortune : Groupe Lafortune : voici nos 50 ans d'histoire! - Groupe Lafortune



