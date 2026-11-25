La croissance d’un cabinet québécois se poursuit avec le retour en force d'une figure connue et respectée du milieu juridique.



Claude Auclair - source : PFD

Après près de 22 années à titre de juge à la Cour supérieure du Québec, l'honorable Claude Auclair renoue avec ses premières amours, en revenant à titre d’avocat-conseil dans le bureau où il a exercé une partie importante de sa carrière.

« Je suis arrivé chez PFD Avocats lorsque j’étais étudiant, et je n’en suis parti que lorsque j’ai accepté une position de juge. Je suis donc heureux d’être de retour dans ce cabinet auquel je suis demeuré profondément attaché », affirme l'avocat, assermenté il y a tout juste 50 ans.

Dans ses nouvelles fonctions, Me Auclair met son expérience et son sens stratégique au service de mandats de médiation et d'arbitrage, en plus d'accompagner les membres et clients du cabinet dans l'élaboration de stratégies juridiques et la gestion de dossiers complexes. Il joue également un rôle important dans la transmission des connaissances et le développement professionnel de la relève, ainsi que dans le développement de l’offre de services de PFD Avocats.

Un riche parcours juridique

Avant son passage à la magistrature au mois de septembre 2004, Me Auclair exerçait principalement en droit bancaire, en insolvabilité et en droit du travail. Il a également plaidé devant toutes les instances judiciaires.

« J’ai été bien formé par mon mentor Me Forget, lui aussi devenu juge de la Cour d’appel de 1996 à 2012, raconte-t-il. Je me souviens encore de quelques affaires intéressantes de cette époque. Par exemple, quand j’avais fait accepter en cour le versement d’une provision pour frais dans un dossier en droit du travail lié à une municipalité, ce qui était encore inusité. Ou quand j’avais gagné une cause en faisant arpenter des roches dans une carrière de ciment à la Baie-James. »

Si Me Auclair brillait en tant qu’avocat, il rêvait aussi de devenir juge et de relever de nouveaux défis. Et il n’a jamais regretté ce nouveau rôle. « J’ai dû apprendre à être seul avec moi-même – fini, les relations publiques et d’affaires ! – à ne pas connaître tous les éléments d’un dossier à l’avance, et à décider de l’issue d’un dossier, même sensible, tout en faisant preuve de la plus grande neutralité possible. Personne ne pouvait d’ailleurs deviner quels seraient mes jugements », confie-t-il.

Certains dossiers marquants ont marqué son parcours dans la magistrature, comme l’affaire Robinson c. Films Cinar inc., pour laquelle il a rendu son jugement le 26 août 2009 à la suite d'un procès de plus de 80 jours. Ou encore, celle de la Stanford International Bank (SIB), un conflit entre séquestres internationaux à la suite de l'effondrement du stratagème à la Ponzi de 7,2 milliards $ US orchestré par Robert Allen Stanford.

« Je vais retenir de toutes ces années en tant que juge plusieurs acquis qui me seront utiles au cabinet, comme la collégialité, poursuit l’avocat-conseil. La rigueur, la neutralité et la capacité décisionnelle pourront également me servir dans des dossiers de médiation et d’arbitrage, c’est certain. »

Poursuivre une tradition bien ancrée

L'arrivée de Me Claude Auclair s'inscrit dans la croissance soutenue de PFD Avocats et dans sa volonté de réunir des professionnels aux parcours et aux expertises complémentaires afin de répondre à l'évolution des besoins de sa clientèle.

Elle s'inscrit également dans une tradition bien établie au sein du cabinet, dans la continuité de feu Me André Forget et de Me André Rochon, qui ont eux aussi mis leur expérience au service de PFD à titre d'avocats-conseils à la suite de leur retraite de la magistrature.

« Je retrouve ici l’excellence, la créativité, l’intégrité et la proximité qui ont toujours été au cœur des valeurs du cabinet. Je pense qu’elles sont aussi, sinon plus importantes qu’avant, en raison des coûts judiciaires importants que doivent assumer les justiciables, explique Me Auclair. J’ai appris dès mes débuts à respecter le citoyen client, et je tiens à ce que principe demeure, tout comme mes collègues. »

Alors que PFD s'apprête à célébrer son 90e anniversaire en 2027, le retour de l’ancien juge de la Cour supérieure du Québec prend une signification toute particulière. Il témoigne de la richesse de son histoire, de la force des liens qui unissent les générations de juristes, et de sa volonté de poursuivre son évolution en misant sur l'expérience, la transmission des connaissances et le développement de ses expertises.