

Caroline Chaput - source : LinkedIn



Lorsque les conflits familiaux s’enlisent et que les discussions entre parents n’aboutissent plus, le regard d’une professionnelle extérieure peut parfois faire toute la différence.

C’est précisément là qu’intervient Caroline Chaput, travailleuse sociale, experte auprès de la Cour supérieure en matière familiale et fondatrice du Centre d’évaluation psychosociale.

En collaborant étroitement avec les avocates et avocats en droit de la famille, elle apporte un éclairage psychosocial qui permet de mieux comprendre les dynamiques familiales, de prendre du recul sur les positions de chacun et, parfois, de débloquer des situations qui semblaient sans issue.

Mais concrètement, comment se déroule cette collaboration entre une experte psychosociale et les avocates et avocats en droit de la famille? Comment son intervention peut-elle contribuer à dénouer certaines impasses et à faire avancer des dossiers complexes? Rencontre.

En quoi consiste concrètement votre rôle d’experte auprès de la Cour supérieure? Quelles sont vos principales missions?

Mon rôle principal consiste à apporter un regard psychosocial sur une situation familiale afin de mettre en lumière les dynamiques et les enjeux qui la caractérisent. J’explique souvent aux parents qu’une expertise psychosociale est avant tout une évaluation familiale. Ce n’est pas parce que les parents sont séparés qu’ils ne forment plus une famille. Pour les enfants, ils demeurent une famille, même après la séparation.

Je me considère également comme un guide, autant pour le juge que pour les parents. Mon souhait est que le rapport puisse aider les parents à mieux comprendre leur situation et, idéalement, à trouver une entente sans avoir à retourner devant le tribunal. Je travaille donc en collaboration avec eux, en faisant preuve de douceur et de bienveillance, afin qu'ils ne se sentent pas inutilement confrontés à la lecture du rapport.

L’objectif n’est pas nécessairement qu’ils adhèrent à toutes mes recommandations, mais plutôt que le rapport puisse les apaiser, les guider et favoriser une entente. Si aucune entente n’est possible, mon rapport sert alors de guide au tribunal. Je ne me substitue évidemment pas au juge : mon rôle est de lui fournir un éclairage professionnel sur la dynamique familiale.

Comment se déroule votre collaboration avec les avocates et les avocats en droit de la famille?

La collaboration commence dès le moment où les avocats nous transmettent leur mandat. Ils nous expliquent les enjeux du dossier, les éléments qui bloquent les discussions et les raisons pour lesquelles une expertise psychosociale est nécessaire. Ces informations nous permettent de cibler les aspects qui doivent être approfondis dans le cadre de notre évaluation.

Par la suite, nous maintenons une communication avec les avocats afin de les tenir informés de l’avancement du dossier. Il m’arrive également d’inviter un parent à communiquer avec son avocat lorsqu’il hésite à collaborer ou à transmettre certaines informations. Je prends d’abord le temps de le rassurer et de lui expliquer pourquoi ces informations sont nécessaires.

Toutefois, lorsque ses inquiétudes concernent davantage des questions juridiques, je préfère qu’il puisse en discuter directement avec son avocat. Il m’est aussi arrivé de demander à un parent de consulter son avocat afin de m’assurer que son consentement à participer à l’expertise était réellement libre et éclairé.

Une autre dimension importante de ma collaboration consiste à rencontrer les avocats pour leur expliquer verbalement mes recommandations. Il existe une grande différence entre lire un rapport et entendre l’experte expliquer sa compréhension de la dynamique familiale.

Cette discussion permet de mieux saisir les nuances et les raisons qui soutiennent mes recommandations. J’encourage également les parents à lire leur rapport accompagnés de leur avocat. Une expertise psychosociale touche à l’intimité la plus profonde des parents. Découvrir par écrit certains éléments de sa parentalité qui pourraient être améliorés peut être difficile, voire bouleversant. Les parents ont donc besoin d’être accompagnés dans cette lecture.

Enfin, mon objectif est de formuler des recommandations cohérentes et adaptées à la réalité familiale. Contrairement aux avocats, qui disposent principalement de la version de leur propre client, j’ai accès aux versions des deux parents, à celles des enfants, aux informations provenant de sources collatérales ainsi qu’aux documents pertinents.

Cela me permet de prendre du recul et d’avoir une vision plus globale de la situation. Je cherche à nuancer les différentes versions, puisque les situations familiales ne sont jamais complètement noires ou blanches.

Lorsqu’une expertise est rigoureuse et complète, elle permet de mieux documenter les dynamiques familiales, les forces de chaque parent et les aspects qui doivent être améliorés. Les avocats sont alors mieux outillés pour accompagner leurs clients et les guider vers une entente.

Quels sont les types de dossiers ou les problématiques familiales qui nécessitent le plus souvent votre expertise?

La plupart du temps, les dossiers concernent des mésententes entre les parents sur le partage du temps parental. C’est souvent l’un des principaux éléments sur lesquels les avocats souhaitent obtenir un avis, puisqu’ils ne parviennent pas à trouver une entente. Les allégations de violence sont également de plus en plus présentes dans les dossiers.

Je tiens toutefois à préciser qu’il s’agit d’allégations : mon rôle n’est pas de confirmer ou d’infirmer qu’il y a effectivement eu de la violence. Il m’arrive néanmoins de constater qu’un parent est victime de violence, sans nécessairement en avoir pleinement conscience ou en reconnaître l’ampleur. Mon rôle est alors de soulever cet enjeu. La violence peut prendre plusieurs formes : physique, sexuelle, verbale ou psychologique. Elle peut également se manifester par du contrôle coercitif.

J'inclus aussi l’aliénation parentale parmi les formes de violence familiale, puisqu’instrumentaliser un enfant pour nuire à sa relation avec l’autre parent constitue, à mon sens, une forme de violence. Enfin, les difficultés de communication entre les parents représentent un autre enjeu important. La communication coparentale peut être déficiente, voire complètement inexistante, et cela peut avoir des répercussions sur les enfants.