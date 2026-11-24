Temporaire ou permanente. Personnelle ou corporative. Prix, conditions, avantages... Quand on est avocat, la réflexion associée à son assurance-vie est aussi stratégique qu’un dossier juridique.



Jean-Gaston Baudart - source : Financière des avocates et des avocats

Quelle première question doit-on se poser quand on se cherche une assurance vie ? Une bonne partie d’entre nous pensons qu’il faut tout d’abord comparer les primes des produits.

« Pourtant, avant même de regarder les prix, pourquoi ne pas se demander quels sont nos besoins, et adapter notre ou nos assurances vie en conséquence ? Concrètement, cela revient à établir ce qu’on veut protéger, combien de temps on veut le faire, et pourquoi », indique Jean-Gaston Baudart, conseiller en sécurité financière pour la Financière des avocates et des avocats.

Des assurances pour répondre à des besoins précis

Cette approche est d’autant plus pertinente pour un avocat, dont les besoins évoluent au fil de la carrière. Par exemple, un juriste de 35 ans, avec une jeune famille, une hypothèque et un budget encore limité peut privilégier une protection lui permettant, en cas de décès, de compenser son revenu familial et de couvrir ses engagements financiers. Une assurance vie temporaire permet généralement d’obtenir une protection importante à moindre coût initial, quel que soit l’âge ou le revenu de l’avocat, lorsque ses besoins sont limités dans le temps.

Par contre, un autre professionnel, cette fois-ci de 55 ans, dont la résidence est payée et les enfants partis du foyer, peut avoir d’autres objectifs, comme une protection à long terme ou la transmission de son patrimoine. Certaines assurances vie permanentes peuvent également offrir des possibilités d’accumulation de capital et des avantages fiscaux, selon le produit choisi et la situation du client. Ces caractéristiques doivent toutefois être évaluées en fonction des objectifs poursuivis.

« Et pourquoi ne pas combiner les deux types d’assurance, si jamais on a à la fois des impératifs familiaux et le désir de préparer sa succession ? C’est aussi envisageable », lance M. Baudart.

Pour les avocats incorporés, une autre dimension s’ajoute en effet à la réflexion : l’assurance vie peut être détenue personnellement ou par leur société professionnelle. Selon les finalités envisagées, notamment la protection des associés, la continuité des affaires ou la planification successorale, différentes stratégies peuvent être envisagées. Le choix de la structure de détention peut également avoir des conséquences fiscales importantes et mérite une analyse adaptée à chaque situation.

Savoir réévaluer ses impératifs

L'assurance vie ne devrait finalement pas être choisie uniquement en fonction de sa prime ou de ses caractéristiques, mais en fonction du rôle qu'elle peut jouer dans une stratégie financière globale.

Cette stratégie évolue d’ailleurs différemment pour chaque avocat, tout comme pour chaque cabinet. « Il ne faut jamais hésiter à réévaluer ses besoins régulièrement avec l’aide d’un conseiller en sécurité financière, en mesure d’analyser votre situation et vos objectifs, puis de vous proposer des solutions à court, moyen et long terme », conclut M. Baudart.