La deuxième édition du gala de financement de la CJSM réunira plusieurs figures du monde juridique, universitaire et politique.

Le Crew Collective & Café, à Montréal, accueillera le 25 novembre prochain la deuxième édition du Gala de financement de la Clinique juridique de Saint-Michel (CJSM).



Michelle O’Bonsawin - source : Cour Suprême du Canada

La juge de la Cour suprême du Canada, Michelle O’Bonsawin, agira à titre de présidente d’honneur de cette soirée qui réunira plusieurs personnalités du milieu juridique, universitaire et politique québécois.

La Cour d’appel du Québec sera représentée par sa juge en chef, Geneviève Cotnam. Du côté de la Cour supérieure du Québec, seront présents Jean-François Michaud, juge en chef adjoint, ainsi que les juges Ian Demers, Karine Joizil, Alexandre Bien-Aimé et Robert Leckey. Michel Yergeau, juge à la retraite, prendra également part à l’événement.

La Cour du Québec comptera parmi ses représentants les juges Marie-Kettlyne Ruben, Philippe C. Legault, Stécie Jérôme et Isabelle Charles. Le juge Denis Gallant représentera pour sa part la Cour municipale de Montréal.

Geneviève Cotnam - source : Cour d’appel du Québec

Le milieu universitaire sera également à l’honneur avec la présence de quatre doyennes :, de l’Université d’Ottawa,, de l’Université McGill,, de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), et, de l’Université de Montréal.

Trois parlementaires seront aussi de la soirée : Frantz Benjamin, député de Viau, Nada Boumeftah, députée de Maurice-Richard, et Patricia Lattanzio, députée de Saint-Léonard–Saint-Michel.



Fernando Belton - source : Belton Avocats

Pour Fernando Belton, cette deuxième édition témoigne de la reconnaissance dont bénéficie la Clinique juridique de Saint-Michel au sein du milieu juridique.

« La présence de nombreux invités d’honneur issus de toutes les sphères du milieu juridique témoigne de la crédibilité que la CJSM a acquise au fil des ans et de la reconnaissance de son rôle essentiel dans l’accès à la justice au Québec », souligne-t-il.