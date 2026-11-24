Déclarations à déposer en salle, gestion limitée à dix minutes, report d'au moins 30 jours : la pratique familiale va changer dans le district de Québec…



Marie-France Vincent

Les avocats en droit de la famille du district de Québec doivent revoir leurs habitudes. La juge Marie-France Vincent, responsable de la chambre familiale de la Cour supérieure dans ce district, a transmis le 23 novembre deux communiqués aux membres du Barreau de Québec.

Dès le 25 novembre

Le premier s'applique dès le 25 novembre. Dans les dossiers d'ordonnance de sauvegarde contestée, la déclaration sous serment de la partie adverse et celle en réplique devront être produites en salle d'audience, avant le début du rôle. « Aucune ne peut être transmise par courriel au greffe », précise la juge.

Les demandes d'expertise psychosociale, contestées ou non, seront elles aussi entendues en salle d'audience.

Quant aux audiences de gestion, elles dureront au maximum dix minutes. Si le débat doit être plus long, le dossier sera renvoyé au greffier spécial, qui fixera une audience.

À compter du 5 janvier

Le second communiqué vise les demandes d'homologation de convention et de prolongation d'ordonnance de sauvegarde transmises par courriel avant 13 h le jour de leur présentation devant le greffier spécial ou le juge. Il entrera en vigueur le 5 janvier 2027.

Le délai de report sera d'au moins 30 jours. Les parties qui veulent un délai plus court devront se présenter en salle d'audience devant le juge.

Le courriel aura aussi ses limites : les parties pourront transmettre au plus deux conventions et demandes de prolongation de sauvegarde. Toute autre convention devra être présentée en salle, devant le juge.

Ancienne associée du cabinet Baribeau Vincent et médiatrice familiale accréditée, la juge Vincent a été nommée à la Cour supérieure, dans le district de Québec, en 2017.