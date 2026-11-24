Pour justifier son refus de remettre certains documents aux travailleurs étrangers qui le poursuivent, Ottawa invoque les limites de son propre système informatique!



Pierre Nollet - source : archives

Le Procureur général du Canada (PGC) devra remettre le rapport sur lequel il s'appuie pour soutenir que télécharger les documents en jeu dans l'action collective sur les permis de travail fermés exigerait à lui seul plus de 500 jours de travail, a tranché la Cour supérieure.

Dans un jugement rendu le 11 novembre, le juge Pierre Nollet a rejeté l'essentiel des objections soulevées par le fédéral lors des interrogatoires, sans épargner pour autant les deux camps, qu'il juge responsables de l'impasse.

Mes Guillaume Charlebois et Alexandra Belley-McKinnon, du cabinet Davies, agissaient pour l'Association pour les droits des travailleuses.rs de maison et de ferme, représentante demanderesse dans ce dossier où Byron Alfredo Acevedo Tobar figure comme membre désigné.

Mes Émilie Tremblay et Maria Rodriguez, du ministère de la Justice du Canada, représentaient le PGC.

Autorisée en septembre 2024, l'action collective vise à déterminer si, en imposant aux travailleurs étrangers des mesures qui les lient à un employeur, le gouvernement fédéral a porté atteinte à leur droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne, ainsi qu'à leur droit à l'égalité sans discrimination fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique ou la couleur. Le groupe demande que les dispositions réglementaires en cause soient déclarées inconstitutionnelles et réclame des dommages-intérêts en vertu de la Charte canadienne.

Dans le cadre de cette action, les demandeurs ont réclamé de nombreux documents, dont certains remontent à 1945. Le PGC a qualifié plusieurs de ces demandes d'abusives, de disproportionnées ou d'imprécises.

Guillaume Charlebois et Alexandra Belley-McKinnon - source : Davies



Rosangel Metternich Ascanio est analyste à la division des litiges d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Dans sa déclaration sous serment, elle a expliqué que la recherche avait permis de repérer environ 12 millions de documents potentiellement pertinents chez quelque 500 employés du ministère.

Comme le système GCdocs plafonne chaque transfert à 100 documents ou 250 Mo et ne permet aucun transfert automatisé, la collecte exigerait environ 4 000 heures de transfert manuel, soit 533 jours ouvrables, a calculé Mme Ascanio.

L'analyste d'IRCC a également précisé que les documents classés « secrets » doivent être copiés un à un sur une clé USB cryptée par leur détenteur, puis remis en main propre. Me Louis-Philippe Dubrule, dont l'équipe au ministère de la Justice sera ensuite chargée de réviser l'ensemble, a pour sa part estimé ce travail à 40 mois.

Pas de privilège pour le rapport

Les demandeurs ont réclamé le rapport tiré de la recherche par mots-clés, mais le PGC a invoqué le privilège relatif au litige.

Pour le juge Nollet, le fédéral n'a pas démontré que ce rapport est protégé par le privilège. Ce document avait été préparé pour répondre à la demande d'engagements de la partie adverse, et c'est sur ses résultats que s'appuyait la réponse transmise aux demandeurs, note le magistrat.

« Le privilège ne doit pas servir à se soustraire à l'examen un rapport sur lequel une partie se fonde pour refuser ou déclarer impossible la communication d'un document », statue le juge Nollet.

De toute façon, conclut-il, le PGC aurait renoncé implicitement au privilège en communiquant ces résultats.

« Expédition de pêche »

Émilie Tremblay et Maria Rodriguez - source : LinkedIn

Le juge a en revanche refusé d'obliger le PGC à vérifier si la limite de transfert pouvait être modifiée ou contournée, si OpenText ou un autre fournisseur avait été consulté à ce sujet ou si d'autres ministères y étaient parvenus dans d'autres litiges. Le juge Nollet y voit une pure expédition de pêche, puisque les demandeurs ignorent si de tels documents existent.

« Même si les enjeux de la présente action collective sont importants et que la preuve requise s'avère d'une certaine complexité, ceci n'autorise pas, sans motif, une commission d'enquête sur les technologies de conservation et de récupération de la documentation du gouvernement », tranche-t-il.

Le magistrat attribue ce débordement d'abord à la formulation des demandes de préengagements et d'engagements, dont certaines sont à son avis inutiles, trop vagues ou subjectives. Il prévient les deux parties qu'elles sont à l'origine du problème et qu'elles ont intérêt à revenir à l'essence de l'action collective.

« Des demandes plus centrées sur les objectifs du litige n'auraient probablement pas mené à une diarrhée de possibilités, lesquelles ont inéluctablement conduit aux délais déraisonnables pour communiquer les résultats », fait-il remarquer.

Un avocat, des conseils techniques

Les demandeurs voulaient aussi savoir si l'équipe de Me Dubrule ou le service de soutien aux litiges du ministère avait conseillé IRCC sur la façon de recueillir les données dans GCdocs. Le PGC a opposé le secret professionnel et, subsidiairement, le privilège relatif au litige.

Le juge estime toutefois que ce sont des conseils techniques, et non un avis juridique, qui sont en cause, ce qui suffit à écarter le secret professionnel. Le magistrat reprend à ce sujet l'argument de l'avocat de la demanderesse, qui avait souligné que la question visait un chef d'équipe qui s'avère être avocat. « Si ce responsable avait plutôt des compétences informatiques, il ne serait pas question de secret professionnel. Il faut regarder la finalité de l'exercice », observe le juge.

Quant au privilège relatif au litige, le tribunal conclut qu'il ne s'applique pas davantage, puisque l'information ne porte sur rien de confidentiel, et que le PGC y aurait de toute façon renoncé en invoquant des motifs techniques pour refuser de répondre.

Le tribunal a ordonné au fédéral de communiquer, dans les 90 jours suivant le jugement, les documents répondant aux demandes pour lesquelles les objections ont été rejetées. Le PGC a aussi été condamné aux dépens.