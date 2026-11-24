Dans son mémoire sur le projet de loi C-34, le Barreau du Québec appuie les objectifs de sécurité numérique, mais réclame un âge minimum…

Le Barreau du Québec appuie les objectifs du projet de loi fédéral C-34 sur la sécurité numérique, mais il veut que la loi fixe elle-même l'âge minimum pour utiliser les réseaux sociaux. Il propose une fourchette de 14 à 16 ans, selon la nature de la plateforme et les mesures de protection qu'elle met en place.

Déposé le 10 juin, le projet de loi C-34 édicterait la Loi sur la sécurité numérique et la Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique. Tel qu'il est rédigé, il renvoie à la réglementation pour fixer l'âge minimum d'accès aux médias sociaux.

Le Barreau justifie sa fourchette par le droit québécois, où 14 ans est l'âge retenu pour la plupart des encadrements des mineurs, et par les choix faits ailleurs : 15 ans en France, 16 ans en Australie, 13 ans aux États-Unis.

Sans vérification, un âge « théorique »

« Ni l'autodéclaration de l'âge ni les fonctions de contrôle parental prévues par les différentes plateformes ne constituent des mesures suffisantes », écrit l'ordre dans son mémoire. Sans mécanismes de vérification fiables en place avant l'entrée en vigueur, les âges minimums demeureront « purement théoriques ».

Ces mécanismes devront toutefois respecter la vie privée. Le Barreau appuie les balises du projet, qui limitent la collecte de données à la vérification de l'âge et exigent leur destruction ensuite. Il souhaite que la future Commission précise ces protections dans ses règlements.

L'ordre veut aussi plus de transparence algorithmique. Les exploitants devraient divulguer l'ensemble de leurs processus algorithmiques à la Commission canadienne de la sécurité numérique, au Commissariat à la protection de la vie privée et, au Québec, à la Commission d'accès à l'information.

Le Barreau demande enfin de veiller à ce que les restrictions n'empêchent pas les jeunes, notamment les jeunes LGBTQ+, d'accéder à des ressources d'aide en ligne.

Pas d'avocat virtuel

Le mémoire salue par ailleurs une disposition qui touche directement la profession. Le projet obligerait les services d'agents conversationnels à prendre des mesures pour qu'ils ne se fassent pas passer pour un membre d'un ordre professionnel de juristes et ne donnent pas d'opinion juridique.

Le public serait ainsi protégé contre des conseils juridiques « périmés, non adaptés à leur situation, ou tout simplement erronés », souligne le Barreau.

Le projet de loi suscite déjà des débats : des experts se demandaient en juin si l'interdiction des médias sociaux aux jeunes résisterait à la Charte. Le cabinet McMillan en avait aussi détaillé la portée.