« Juridiquement solide » pour l'un, déroutant pour l'autre : la suspension de la loi 4 sur le serment au roi fait réagir juristes, partis et militants. Québec ira en appel.



Ian Demers - source : Wolters Kluwer

Le juge Ian Demers, de la Cour supérieure, a suspendu le 23 novembre l'application de la loi 4, qui rendait facultatif depuis 2022 le serment d'allégeance au roi pour les députés de l'Assemblée nationale. Il répondait à une demande de sursis de l'Institut de litige d'intérêt public et de son fondateur, le professeur Lawrence David, de l'Université d'Ottawa, qui conteste la loi depuis août.

Lawrence David - source : Téléjournal Ottawa-Gatineau

Dans son jugement de 22 pages, le juge estime notamment que si la loi restait en vigueur et était invalidée plus tard, les lois adoptées par l'Assemblée pourraient être jugées contraires à la Constitution et « devraient alors être adoptées de nouveau », rapporte le site Le Lac-St-Jean. Le débat sur le fond reste à venir.



« Un bordel épouvantable »

Chez les juristes, les avis s'opposent.

Pour l'avocat Frédéric Bérard, de Frédéric Bérard Société d'avocats, le jugement est « juridiquement solide ». La Constitution ne se modifie pas « à la pièce », a-t-il rappelé au 104,7 Outaouais : il faut suivre la procédure prévue. Et si la Cour d'appel donne raison au juge, la validité des lois adoptées depuis 2022 par des députés qui n'ont pas prêté serment pourrait être remise en question.



Frédéric Bérard - source : Best Lawyer

« C'est un bordel épouvantable qui est sur le point de se dessiner », prévient-il. Selon lui, le dossier pourrait aboutir en Cour suprême.





Louis-Philippe Lampron - source : Université Laval

Le professeur Louis-Philippe Lampron, titulaire en droits et libertés à la Faculté de droit de l'Université Laval, ne conteste pas que la loi puisse un jour tomber. Que l'abolition du serment soit déclarée inconstitutionnelle, « c'est tout à fait possible », a-t-il écrit sur LinkedIn.

C'est la suspension immédiate qui le sidère. « Que la Cour supérieure décide de suspendre temporairement l'application de cette loi jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond, ça, j'avoue que ça me jette par terre dans le contexte actuel et au vu des arguments présentés! »







Paul St-Pierre Plamondon - source : PQ



Le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon dénonce « un jugement qui va clairement à l'encontre de la volonté démocratique des Québécois ». Son gouvernement entreprendra « sans délai » des démarches pour porter la décision en appel et demander la suspension de son exécution.

Il conteste aussi la portée du jugement. Le dispositif n'ordonne pas en soi aux députés de prêter serment au roi, souligne-t-il, et ce sera au prochain président de l'Assemblée nationale de trancher. Il rappelle que la Constitution ne prévoit aucune sanction en l'absence de serment, et s'étonne que la « créativité juridique » des tribunaux, habitués à voir la Constitution comme un « arbre vivant », ne soit « pas au rendez-vous » cette fois. « La souveraineté parlementaire doit prévaloir. »

Yves-François Blanchet - source : Chambre des communes

Chez les conservateurs, on craint surtout un blocage. « À court terme, la Cour d'appel pourrait, espérons-le, suspendre cette décision », a réagi le chef conservateur, pour qui ces batailles contre la monarchie ne doivent pas « empêcher ou retarder la reprise des travaux parlementaires ».



À Ottawa, le chef bloquiste Yves-François Blanchet s'est dit « très déçu » et a qualifié la monarchie d'« archaïsme ».

Les souverainistes mobilisés

La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal parle d'une « véritable gifle au visage des Québécois », par la voix de sa présidente générale, Marie-Anne Alepin. La Coalition pour l'abolition de la monarchie du Québec et les OUI Québec, eux, ont convoqué les médias le 24 novembre à Montréal, dénonçant une « attaque frontale » contre les droits du peuple québécois.

Le débat n'est pas neuf. Dès 2022, avant l'adoption de la loi, le constitutionnaliste Benoît Pelletier estimait que l'abolition du serment obligatoire exigerait l'unanimité prévue à l'article 41 de la Loi constitutionnelle de 1982, rapportait alors Droit-inc. Et la Cour suprême doit trancher une autre affaire de serment au roi, celle des nouveaux avocats de l'Alberta.