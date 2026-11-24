Une avocate prend un nouveau tournant dans sa carrière. De qui s'agit-il?

Marie-Hélène Guérard

Me Marie-Hélène Guérard se joint à Equalis à titre d’avocate-enquêtrice, après avoir exercé chez Fasken.

Au sein de l’équipe de droit immobilier de Fasken, elle conseillait et représentait une clientèle composée notamment de prêteurs, de propriétaires, de promoteurs immobiliers et de constructeurs. Sa pratique portait sur différents aspects du droit immobilier, notamment les ventes et acquisitions, le financement et le louage commercial.

Chez Equalis, elle changera complètement de registre. Fondée en 2021 par Mes Marie Garel et Laurent Godbout, la firme montréalaise se consacre à la prévention et à la gestion des différends en milieu de travail, en particulier en matière de harcèlement psychologique et sexuel. Elle réalise des diagnostics, des médiations et des enquêtes pour des organisations publiques et privées. Son équipe compte des avocats, des spécialistes en ressources humaines, des enquêteurs, des médiateurs et des psychologues industriels.

Me Guérard n’est pas la première à faire ce saut cette année : en novembre 2025, Equalis avait accueilli une autre avocate-enquêtrice, passée par Lavery. Me Garel, ancienne de BLG, avait expliqué à Droit-inc sa vision d’un milieu de travail centré sur l’humain.

Me Guérard avait auparavant occupé un poste d’étudiante en droit chez Fortier, D’Amour, Goyette.

Elle est titulaire d’un baccalauréat en droit civil de l’Université d’Ottawa, où elle a également travaillé comme assistante de recherche.