Le père d'Antidote et deux entrepreneurs de l'IA ont expliqué aux étudiants en droit de l'UdeM ce que leur formation juridique apporte à une entreprise.



Source : Faculté de droit

La Faculté de droit de l'Université de Montréal a réuni le 12 novembre trois diplômés devenus entrepreneurs : André d'Orsonnens, de Druide informatique, Angie Thi Ngoc Nguyen, de Milya AI, et Amir Tajkarimi, de Lia, une entreprise d'IA qui propose un concierge virtuel pour l'hôtellerie de luxe.

Organisé par la Clinique juridique et le Centre de développement professionnel de la Faculté, et animé par le vice-doyen à la recherche, le panel portait sur leurs parcours, les défis rencontrés et l'apport du droit à la croissance de leurs entreprises, rapporte la Faculté.

Le plus connu des trois, André d'Orsonnens, est diplômé en droit de l'UdeM et membre du Barreau depuis 1984. En 1993, il fonde Druide informatique avec Éric Brunelle et Bertrand Pelletier pour créer le correcteur Antidote. Il en est aujourd'hui président du conseil et chef de la direction. Droit-inc avait d'ailleurs dressé le portrait de l'avocat derrière Antidote.

Un intérêt qui grandit

Selon la directrice de la Clinique juridique et du Centre de développement professionnel, le succès de l'activité témoigne de l'« intérêt grandissant » des étudiants pour les parcours qui allient droit, innovation et entrepreneuriat.

La Clinique juridique de l'UdeM, où les étudiants traitent de vrais dossiers sous supervision, avait expliqué son fonctionnement à Droit-inc en février.