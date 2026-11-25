« Négligent », plaidait-il. Le tribunal l'a déclaré coupable de fraude et de production de faux…

Jean Hébert - source : archives

L'ancien juge de la Cour municipale de Longueuil Jean Herbert a été reconnu coupable le 24 novembre de fraude et de production de faux, au palais de justice de Longueuil, a annoncé le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC).

Selon l'enquête, il a produit de faux relevés de temps pour facturer à la Ville des heures non travaillées. La preuve juricomptable a établi que les écarts entre les heures réclamées et la durée réelle des audiences lui ont permis d'empocher frauduleusement près de 40 000 $. Les infractions visent 162 séances de cour tenues entre 2016 et 2019.

La peine sera prononcée à une date ultérieure.

Nicholas St-Jacques - source : Roy, St-Jacques & Teolis



À son procès, l'ex-juge avait reconnu avoir été « négligent », mais niait toute fraude, rapportait Droit-inc en août. Son avocat, Me Nicholas St-Jacques, plaidait qu'aucune règle claire n'encadrait alors la durée des séances. Il y voyait tout au plus une faute civile.

La poursuite, représentée par Me Fannie Tanguay, parlait plutôt d'une facturation « objectivement malhonnête » et d'une surfacturation « consciente ». Elle lui reprochait notamment d'avoir compté comme du temps de travail des conversations personnelles tenues après la fin des dossiers du jour.

Sur le plan civil, l'ex-juge avait déjà accepté en 2024, sans admission de responsabilité, de verser 52 500 $ à la Ville de Longueuil.

Un départ déjà controversé

Fannie Tanguay - source : LinkedIn

Jean Herbert avait pris sa retraite en 2019, après 27 ans sur le banc. Le jour même de son départ, il avait acquitté en 42 secondes une amie Facebook poursuivie pour une infraction au Code de la sécurité routière, après avoir lui-même fait déplacer la date de sa comparution, rapportait Droit-inc à l'époque.

En décembre 2022, le Conseil de la magistrature avait conclu à des manquements déontologiques, mais avait recommandé de fermer les dossiers en raison de sa retraite. L'UPAC l'avait arrêté et accusé en mars 2024.