Près de deux ans après l'adoption de la Loi, Ottawa commence à recruter les commissaires de la future Commission d'examen des erreurs du système judiciaire.



Sean Fraser - source : Chambre des communes Canada

Le gouvernement fédéral a lancé le 23 novembre le recrutement des commissaires de la Commission d'examen des erreurs du système judiciaire. L'organisme doit remplacer le régime actuel, où c'est le ministre de la Justice qui décide de renvoyer ou non un dossier devant les tribunaux.

La Commission comptera un commissaire en chef et de quatre à huit commissaires, nommés pour au plus sept ans. Les mandats seront échelonnés, pour que plus de la moitié d'entre eux ne se terminent pas la même année. Le gouvernement dit travailler à la nomination du commissaire en chef, sans avancer de date.

Indépendante du gouvernement, de la police, des procureurs et des tribunaux, la Commission enquêtera sur les erreurs judiciaires possibles. Elle pourra ordonner un nouveau procès ou un nouvel appel. Elle ne se prononcera pas sur la culpabilité ou l'innocence : seul un tribunal peut annuler une condamnation.

« Les condamnations injustifiées peuvent avoir des conséquences durables », a déclaré le ministre de la Justice, Sean Fraser.

Le régime ministériel tient bon

D'ici l'entrée en fonction de la Commission, dont la date n'est pas fixée, le Groupe de la révision des condamnations criminelles du ministère continue d'examiner les demandes. Le ministre conserve son pouvoir d'ordonner un nouveau procès ou un nouvel appel en vertu du Code criminel.

Ce régime a traité 236 demandes complètes en 24 ans. Il a mené à des décisions pour 36 personnes : 16 nouveaux procès, 18 nouveaux appels et deux demandes rejetées, selon le ministère.

La Loi de David et Joyce Milgaard a reçu la sanction royale en décembre 2024, comme Droit-inc l'avait rapporté. Le Jeune Barreau de Montréal avait salué le projet dès son dépôt, en 2023.

Au Québec, l'attente se fait sentir. En 2025, le DPCP avait reconnu qu'un homme condamné pour le quadruple meurtre de Brossard, en 1992, n'avait probablement pas eu un procès juste, alors que la Commission n'était toujours pas en place.