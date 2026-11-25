Le premier appel public à l'épargne géant d'Anthropic s'accompagne d'une facture juridique record. Un cabinet canadien était aussi de la partie.

41,5 millions de dollars américains. C'est ce que prévoyait Anthropic en honoraires et frais juridiques pour son entrée en bourse, selon le prospectus modifié déposé le 10 novembre auprès de la Securities and Exchange Commission, rapporte Bloomberg Law. Un montant possiblement record pour un premier appel public à l'épargne (PAPE).



Jeff Hershenfield, Patrick McNally, Janel Young, David Tardif, Olivier Elmoznino, Shreeya Handa, Ryley Harrigan et Jonathan Willson - source : Stikeman Elliott

À titre de comparaison, le PAPE de SpaceX, plus tôt cette année, avait généré 25,5 millions de dollars américains en frais juridiques, selon le même média.

Le PAPE de l'éditeur de l'assistant d'intelligence artificielle Claude a été fixé le 18 novembre à 83 dollars américains par action. En comptant l'option de surallocation, l'opération a permis de lever 93,5 milliards de dollars américains, un record selon plusieurs médias.

Une gouvernance qui coûte cher

Pourquoi une telle facture? En bonne partie à cause de la structure singulière d'Anthropic, selon Bloomberg Law : une société d'intérêt public (public benefit corporation), une fiducie chargée de veiller à sa mission à long terme et une entité, Founder LLC, qui regroupe ses sept cofondateurs.

Anthropic s'est d'ailleurs engagée à payer ou à rembourser 5 millions de dollars américains d'honoraires juridiques engagés par Founder LLC, qui détient 50,1 % des droits de vote.

Les grands cabinets américains se partagent les mandats. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, qui détient par un véhicule de placement « moins de 0,01 % » des actions d'Anthropic, est le principal conseiller de l'entreprise. Orrick, Herrington & Sutcliffe s'occupe de la rémunération des dirigeants et des questions d'actionnariat. Freshfields représente les preneurs fermes. Cravath, Swaine & Moore conseille les fondateurs sur la gouvernance, tandis que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton et le professeur de Yale John Morley conseillent la fiducie.

Stikeman, côté canadien

L'opération comprenait aussi une offre publique au Canada, menée avec six courtiers canadiens, sans inscription des actions à une bourse canadienne. C'est Stikeman Elliott qui a conseillé les preneurs fermes, menés par Goldman Sachs et Morgan Stanley, pour ce volet canadien.

L'équipe était composée de Jeff Hershenfield, Patrick McNally et Janel Young, des Montréalais David Tardif, associé, et Olivier Elmoznino, du groupe de droit des affaires, ainsi que de Shreeya Handa et Ryley Harrigan, en marchés des capitaux, et de Jonathan Willson, en droit fiscal.

Ce n'est pas la première fois que Stikeman accompagne les banques dans un PAPE américain d'envergure avec un volet canadien : en 2010, le cabinet conseillait déjà les preneurs fermes lors du retour en bourse de General Motors.

Combien touchera Stikeman? Impossible à dire. Le cabinet ne divulgue pas ses honoraires, et les 41,5 millions de dollars américains déclarés par Anthropic portent sur ses propres frais d'émetteur. Les honoraires des conseillers des preneurs fermes sont habituellement assumés par les banques.