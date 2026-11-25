Un article de Droit inc se retrouve au cœur d'une nouvelle bataille procédurale dans la longue saga disciplinaire de l’ex-avocat Stéphane Harvey.



Sarto Landry, Nathalie Lavoie et Stéphane Harvey (source : archives)

Le Tribunal des professions a annulé la décision qui privait Me Nathalie Lavoie du droit de représenter la syndique adjointe du Barreau contre l'ex-avocat Stéphane Harvey, au motif que le Conseil de discipline n'avait jamais entendu la syndique sur une demande qui devait être tranchée en premier.

Les juges Érick Vanchestein, Patricia Compagnone et Pierre E. Labelle ont accueilli l'appel de la syndique le 16 novembre et renvoyé le dossier au Conseil.

Me Nicolas Plourde, de Sarrazin Plourde, représentait la syndique adjointe Me Mélanie Anne Lemelin, appelante, ainsi que Me Lavoie, mise en cause, tandis que Me Samuel Cozak agissait pour M. Harvey, intimé.

Dans ce dossier, le Conseil de discipline a déclaré M. Harvey coupable, le 29 avril 2022, de ne pas avoir déposé en fidéicommis 54 540 $ que le père d'un client lui avait versés en avance d'honoraires et de s'être approprié une partie importante de cette somme.

Depuis, à l'étape de la sanction, M. Harvey a présenté 36 demandes au Conseil et trois demandes en arrêt des procédures, en plus de déposer des pourvois en contrôle judiciaire. Le Conseil a rejeté ses deux premières demandes en arrêt des procédures, qui s'appuyaient sur l'arrêt Babos de la Cour suprême.

Dans la troisième, déposée en juin 2024 et qu'il a lui-même baptisée « Babos III », M. Harvey a reproché à Me Lavoie de l'avoir traité de « clown » dans un article publié par Droit inc. le 17 novembre 2023.

Érick Vanchestein, Patricia Compagnone et Pierre E. Labelle - source : archives

Cet article portait sur une demande d'enquête visant Me Lavoie, transmise au Bureau du syndic par l'avocat. Droit inc. y rapportait que Me Lavoie, en réaction à l'idée que Me Landry servait de porte-parole à M. Harvey, s'était exclamée « Mais quel clown! ». Comme il voulait la faire témoigner, M. Harvey a demandé qu'elle soit déclarée inhabile à représenter la syndique.

Dans une seule demande, la syndique a réclamé l'irrecevabilité de Babos III et la radiation de certaines de ses allégations, ainsi que le rejet de la demande d'inhabilité et l'annulation de l'assignation de Me Lavoie. Elle a soutenu que ces allégations ne pouvaient pas justifier un arrêt des procédures, et elle voulait que cette question soit tranchée d'abord. Le 14 mars 2025, le Conseil a plutôt déclaré Me Lavoie inhabile, après avoir conclu que son témoignage serait nécessaire.

En appel, M. Harvey a fait valoir que la syndique n'avait pas été privée de son droit d'être entendue et que la décision du Conseil était suffisamment motivée. Il a aussi déposé une décision rendue dans un autre de ses dossiers disciplinaires, où Me Lavoie a nié en témoignage l'avoir traité de clown dans ses échanges avec la journaliste de Droit inc.

Avant de trancher, le Tribunal précise comment s'applique l'arrêt des procédures en droit disciplinaire. « Nous saisissons l'opportunité pour souligner qu'il n'y a pas d'État en matière disciplinaire; celui-ci, en ce qui concerne la mise en œuvre de la discipline professionnelle, ayant choisi de déléguer ses pouvoirs », observent les juges, pour qui l'abus de procédure relève donc, dans ce domaine, de l'équité procédurale plutôt que de la conduite abusive de l'État.

Pour décider si le témoignage de Me Lavoie était nécessaire, le Conseil devait d'abord examiner les allégations de Babos III, estime le Tribunal. En omettant de traiter la demande de la syndique, le Conseil a enfreint la règle audi alteram partem (le droit d'être entendu) et commis une erreur de droit, a tranché le Tribunal.

« Dans le contexte où l'intimé a été déclaré coupable en avril 2022 et que le Conseil a rejeté deux autres demandes en arrêt des procédures, il était impératif d'analyser sommairement le sérieux des motifs au soutien de cette troisième demande de la même nature, et ce, à l'étape de la sanction », insistent les juges.

Faute de pouvoir se prononcer sur une demande que le Conseil n'a jamais examinée, le Tribunal lui a renvoyé le dossier. Le Conseil devra trancher en priorité la demande en radiation d'allégations et en irrecevabilité, avant de revenir à la demande d'inhabilité.

M. Harvey a été condamné aux déboursés.