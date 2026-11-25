Entre stratégie juridique et engagement humanitaire, une avocate revient sur sa pratique où les enjeux humains sont indissociables du droit…



Gabrielle Thiboutot - source : LinkedIn

Contester un refus de permis d’études, faire débloquer un dossier qui stagne depuis des années ou obtenir des nouvelles pour une famille en attente : Me Gabrielle Thiboutot connaît les multiples facettes du litige en immigration.

Chez BDIA Avocats, elle pratique principalement devant la Cour fédérale, où les recours peuvent parfois changer l’issue d’un dossier.

Membre du Barreau du Québec depuis 2022, elle conjugue cette pratique avec un engagement humanitaire, notamment auprès de femmes afghanes qui souhaitent poursuivre leurs études au Canada.

En entrevue avec Droit-inc, elle revient sur les défis de sa pratique, les dossiers qui la marquent et les raisons qui l’ont poussée vers le droit de l’immigration.

Vous pratiquez exclusivement le droit de l’immigration, dans plusieurs volets. À quoi ressemble votre quotidien professionnel et quels types de dossiers traitez-vous?

Je travaille principalement en litige devant la Cour fédérale, notamment dans le cadre de demandes de contrôle judiciaire. Je représente des personnes dont la demande a été refusée à l’étranger, qu’il s’agisse de demandes de visa de visiteur, de permis de travail ou d’études, ou de parrainages familiaux.

J’accompagne également des personnes au Canada dont la demande d’asile ou de prolongation de statut a été refusée. Je fais aussi de la représentation devant la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés.

Quelles sont aujourd’hui les principales difficultés rencontrées par les personnes qui souhaitent immigrer au Canada ou obtenir une résidence permanente?

Les refus automatisés. Nous sommes dans une période où les refus sont nombreux et où le gouvernement semble vouloir voir qui décidera de contester les décisions rendues.

Lorsque nous préparons des demandes de permis d’études, nous devons parfois avertir nos clients qu’ils devront probablement envisager un recours devant la Cour fédérale pour faire avancer leur dossier.

Dans bien des cas, la situation se règle sans qu’il soit nécessaire d’aller jusqu’à une audience, mais il faut d’abord contester une décision initiale qui peut être déraisonnable. Les politiques et les règles en immigration évoluent rapidement.

Comment arrivez-vous à accompagner vos clients dans ce contexte?

Nous devons avant tout rester informés. À l’interne, nous discutons beaucoup de l’actualité en immigration et nous suivons de près la jurisprudence de la Cour fédérale. Nous sommes également membres de différentes associations professionnelles, notamment l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés et le Barreau canadien.

Ces réseaux nous permettent d’échanger de l’information et de partager des stratégies qui ont fonctionné dans d’autres dossiers. C’est un milieu où la collaboration est essentielle. Nous cherchons constamment à nous tenir à jour pour mieux servir nos clients.

Le droit de l’immigration comporte des enjeux humains considérables. Comment conciliez-vous les exigences juridiques avec la réalité vécue par vos clients?

Ce n’est pas facile. Il m’arrive d’annoncer à des personnes qu’elles ne pourront pas revoir leur famille pendant plusieurs années. Avec les délais actuels, certaines familles peuvent être séparées pendant près d’une décennie.

Cette réalité influence nécessairement ma pratique. Nous cherchons toujours les meilleures stratégies, en tenant compte à la fois du cadre juridique et des conséquences humaines. L’objectif est notamment de réunir les familles le plus rapidement possible, tout en respectant les règles. Cela exige parfois beaucoup de créativité.

Y a-t-il un dossier qui vous a particulièrement marquée ou dans lequel vous avez senti que votre travail avait eu un véritable impact?

Il y en a plusieurs. Je pense notamment à des clients afghans qui ont finalement obtenu leur permis d’études après des délais de traitement pouvant atteindre deux ans, et ce, au terme de deux recours judiciaires, dont un recours en mandamus. Un autre dossier m’a particulièrement marquée.

Une femme avait obtenu une décision favorable dans son dossier d’immigration, mais pas ses enfants, qui semblaient s’être perdus dans les méandres administratifs. Elle n’avait aucune nouvelle de leur situation et n’a jamais abandonné. Nous avons dû présenter une demande d’accès à l’information pour comprendre ce qui se passait dans le dossier, déposer un recours en mandamus devant la Cour fédérale, puis répondre à des lettres d’équité procédurale envoyées par le gouvernement.

La semaine dernière, nous avons enfin reçu les demandes de passeport pour ses deux enfants, qui sont aujourd’hui presque majeurs. Leur mère les attendait depuis des années. C’est un dossier qui illustre bien la persévérance nécessaire dans notre domaine et l’impact concret que notre travail peut avoir sur la vie des gens.

D’un point de vue personnel, qu’est-ce qui vous a amenée vers le droit de l’immigration?

Je dirais que c’est presque une vocation. J’ai été particulièrement touchée par la crise des réfugiés syriens, alors que j’étais encore adolescente. Je trouvais difficile d’accepter que des membres de familles, notamment des frères, des sœurs, des neveux et des nièces de citoyens et de résidents permanents, perdent la vie en Méditerranée.

Par la suite, j’ai poursuivi des études universitaires en droit et en mondialisation. J’ai consacré plusieurs travaux aux déplacements de population et aux raisons qui poussent les gens à quitter leur pays. J’ai aussi eu la chance de collaborer avec des professeurs extraordinaires et d’acquérir de l’expérience dans différents domaines de l’immigration.

J’ai notamment découvert l’immigration économique, que l’on aborde moins à l’école que le droit des réfugiés. Ce volet m’a permis de travailler avec des investisseurs, des entrepreneurs et des multinationales qui ont besoin de travailleurs étrangers. Dans tous ces dossiers, il y a toujours une dimension humaine.

Vous êtes également engagée dans une initiative d’aide aux réfugiés afghans. Pouvez-vous nous en parler?

Je suis avocate bénévole pour l’organisme Pour les Réfugiés, un organisme de bienfaisance établi à Montréal. Après la chute de Kaboul, en 2021, nous avons mis sur pied une initiative appelée Resilient Futures, qui a permis à quatre étudiantes afghanes de venir étudier dans une université en Ontario grâce à des bourses complètes. C’est un projet qui me touche énormément.

Pas plus tard qu’hier, j’étais avec les étudiantes. La première arrivée s’apprête à obtenir sa maîtrise en sciences de la santé, tandis que la dernière est arrivée il y a seulement deux semaines. Pour cette dernière, le processus a pris deux ans. Mon cabinet m’a permis de réaliser une résidence judiciaire pro bono dans le cadre de cet engagement. Cela a représenté tout un défi, mais c’est une expérience extrêmement gratifiante.