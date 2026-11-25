Un chèque de départ d'un million de dollars et un nouveau salaire de sous-ministre de la Justice s'additionnent-ils vraiment?



Benoit Dagenais - source : LinkedIn

Dans une mise au point diffusée mercredi, l'ex-directeur général de la Ville de Montréal Benoit Dagenais a assuré que son traitement de sous-ministre à la Justice est réduit en fonction de l'allocation de départ versée par la Ville, afin d'éviter toute double rémunération.

M. Dagenais réagissait à un article du Bureau d'enquête de Québecor, paru le matin même, qui le présentait comme un sous-ministre « à 700 000 $ de fonds publics ».

Selon le Bureau d'enquête, M. Dagenais a quitté la direction générale de la Ville en août, à peine deux ans après y avoir été nommé par Valérie Plante, avec une allocation équivalant à trois ans de son salaire annuel de 348 000 $, soit plus d'un million de dollars. Depuis le 9 novembre, il occupe le poste de sous-ministre à la Justice au sein du gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon.

Toujours selon Québecor, M. Dagenais touche à ce titre un salaire annuel de 323 375 $, auquel s'ajoute une allocation de 20 108 $ par année pour ses frais de séjour à Québec, prévue par un décret gouvernemental. En cumulant ce salaire et l'allocation de départ de la Ville, le quotidien a calculé que l'ex-DG toucherait l'équivalent de 671 375 $ par année au cours des trois prochaines années.

Le Bureau d'enquête a aussi rapporté que les règles sur la double rémunération des hauts fonctionnaires ne s'appliqueraient pas à M. Dagenais, puisque son allocation provient du palier municipal. Ces règles limitent une allocation de transition ou de départ à 12 mois de salaire, en plus d'interdire à un haut fonctionnaire de toucher une telle allocation versée par le gouvernement s'il obtient dans le secteur public un emploi dont la rémunération égale ou dépasse les sommes qu'il reçoit.

Benoit Dagenais conteste la lecture du Journal. « Contrairement à ce qui est mentionné dans un article ce matin, les règles empêchant la double rémunération s'appliquent à une allocation de départ d'une municipalité », a-t-il écrit sur Linkedin. L'ex-DG a précisé avoir ainsi renoncé à l'équivalent de trois ans de salaire dans le cadre de son contrat de cinq ans avec le gouvernement du Québec.



Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) a confirmé cette version à Droit-inc. Selon le SCT, le décret de nomination de M. Dagenais prévoit que les règles sur la rémunération des titulaires d'un emploi supérieur, adoptées par le décret 450-2007, s'appliquent à lui comme sous-ministre de niveau 5. Ces règles empêchent de toucher, pour une même période, à la fois une allocation ou une indemnité de départ et un traitement. Elles prévoient une exception lorsque le nouveau traitement est inférieur à l'ancien, auquel cas le titulaire peut conserver la portion de l'allocation qui correspond à l'écart.

Le traitement de sous-ministre de M. Dagenais « est réduit en fonction de l'allocation de départ qu'il reçoit de la Ville de Montréal », a assuré le SCT, qui en conclut qu'il ne reçoit pas de double rémunération.



