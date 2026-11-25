Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 25 novembre
L'équipe Droit-Inc
2026-11-25 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Avocats.es - litige civil et en litige familial – Azran Avocats, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère en analyse juridique et politiques publiques – Conseil Du Patronat Du Québec, Montréal
- Conseiller.ère aux affaires juridiques – L’ordre Professionnel Des Inhalothérapeutes Du Québec, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère, affaires juridiques – Grics, Montréal (Hybride)
- Avocats.es en litige – Me Jean-François Brière, Laval
Offres en vedette
- Avocat.e plaidant.e - Litiges complexes | Cabinet international – Groupe Montpetit, Montréal
- inspecteur.rice Niveau 1 – Droit civil, immobilier ou de la construction – Barreau du Québec, Montréal
- Conseiller.ère juridique | Industrie pharmaceutique – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
Autres offres d'emploi
- Conseille.ère juridique – Carbonleo, Mont-Royal (Hybride)
- Adjoint.e administratif.ve - Juridique et Approvisionnement – Université Bishop's, Sherbrooke (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – AGT Robotique, Trois-Rivières (Hybride)
- Avocat en droit commercial – ALBI le Géant, Mascouche (Présentiel)
- Avocate ou avocat — 3 à 5 ans d’expérience – Décarie Bélanger | Avocats Gatineau, Gatineau ou à Sorel-Tracy (Télétravail)
- Avocate ou avocat — 1 à 2 ans d’expérience – Décarie Bélanger | Avocats Gatineau, Gatineau ou à Sorel-Tracy (Télétravail)
- Stage du Barreau – Décarie Bélanger | Avocats Gatineau, Gatineau ou à Sorel-Tracy (Hybride)
- Enquêteur.euse – La Corporation Des Maîtres Mécaniciens En Tuyauterie Du Québec (cmmtq), Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique sénior.e, Gouvernance corporative – LawZero, Montréal (Hybride)
- Analyste - Gestion des réclamations - Responsabilité – Direction Des Assurances Du Réseau De La Santé Et Des Services Sociaux (« Darsss ») – Sigmasan, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e exécutif.ve et juridique – Metro Groupe de chaîne d'approvisionnement, Montréal (Hybride)
- Parajuriste et gouvernance – L'Union des producteurs agricoles (Upa), Longueuil (Hybride)
- Conseiller.ère juridique | Legal Counsel – ZSA, Laval (Hybride)
- Adjoint.e juridique exécutif.ive en droit du travail et de l'emploi (Montréal) – Langlois Avocats, Montréal (Hybride)
- Avocat.e, Conseiller.ère en relations de travail – Association Québécoise De La Production Médiatique, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère Juridique – Kruger Inc, Montréal (Hybride)
- Avocat.e ou notaire en immobilier - souscription commerciale - division assurance titres – La Compagnie D'assurance Titres Chicago, Montréal
- Avocat.e, Protection de la vie privée – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e / associé.e sans participation, droit des affaires – ZSA, Québec (Présentiel)
- Avocat.e – Ville De Terrebonne, Terrebonne (Hybride)
- Procureur.e - Cour municipale – Ville De Terrebonne, Terrebonne (Hybride)
- Adjoint.e juridique réserviste - litige - quart de soir et/ou weekend - 100 % télétravail – UMAN Recrutement, Montréal (Télétravail)
- Conseiller.ère et formateur.rice SST – Profil juridique et réclamations (avocat) – Centre Patronal SST, Montréal (Hybride)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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