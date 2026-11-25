Une avocate passe de la pratique privée au milieu bancaire. Qui est-elle?

Josianne Lapointe Beaulac - source : LinkedIn

Après cinq années chez Norton Rose Fulbright, l’avocate Josianne Lapointe Beaulac entreprend un nouveau chapitre professionnel à titre de conseillère juridique senior à la Banque de développement du Canada (BDC).

Avocate senior au bureau montréalais de Norton Rose Fulbright, elle exerçait en droit bancaire et en financement. Sa pratique était principalement consacrée au financement commercial, tant du côté des prêteurs que des emprunteurs.

Elle conseillait également ses clients sur diverses questions liées à la protection du consommateur et à la réglementation applicable.

Son travail lui a valu d’être reconnue par Best Lawyers dans la catégorie « Ones to Watch » en droit bancaire et financier depuis l’édition 2024.

Membre du Barreau du Québec depuis 2018, Me Lapointe Beaulac est titulaire d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université de Sherbrooke, obtenus en 2016. Elle travaille en français et en anglais.