Rio Tinto versera plus de 22 millions de dollars pour mettre fin à une action collective. Qui sont les avocats?

La Cour supérieure du Québec approuve une entente dans une action collective, qui accuse Rio Tinto d'avoir caché des informations essentielles sur une mine d'or et de cuivre en Mongolie.



Martin Sheehan - source : archives

Le juge Martin Sheehan donne son autorisation à la transaction conclue par les parties le 2 décembre 2025.

Le demandeur, Herbert Drasnin, représente un groupe d’investisseurs. Il est conseillé par Me David Assor du cabinet Lex Group, par Me Eli Karp et Me Hadi Davarinia du cabinet torontois KND Complex Litigation.

Les investisseurs poursuivent la société minière Turquoise Hill Resources et Rio Tinto, qui en est la propriétaire. Ils leur reprochent d'avoir caché au marché que les coûts et les délais de la mine Oyu Tolgoi, en Mongolie, seraient dépassés.

Le 15 juillet 2019, Turquoise Hill Resources avait annoncé un retard de 16 à 30 mois et un surcoût de 1,2 à 1,9 milliard de dollars US. Le lendemain, la valeur de son action avait chuté de 43,2 % à la bourse de Toronto.

David Assor - source : Lex Group

Deux semaines plus tard, les états financiers de l'entreprise faisaient état d'une charge de dépréciation de 600 millions de dollars US, attribuables au retard et à la hausse des coûts du projet de développement de la mine. Cette annonce entraînait une nouvelle chute de 8 % de la valeur de l’action.

Selon la poursuite, les défenderesses n'auraient pas divulgué en temps opportun que les estimations initiales du coût total de la mine, ainsi que les dates de production, ne pourraient être respectées. Les documents d'information et les déclarations orales contenaient des informations trompeuses et omettaient des faits importants. Ils ne faisaient pas non plus état, en temps opportun, de changements significatifs.

Les défenderesses nient tout manquement à leurs obligations de divulgation.

Le tribunal approuve la transaction et le plan de distribution d'un total de 22,7 millions de dollars. Les avocats du groupe se partagent des honoraires de 7,5 millions de dollars, soit 33 % du montant total du règlement. Avec les taxes, les avocats percevront 8,6 millions de dollars. Des frais et des débours de près de 920 000 $ sont aussi approuvés.

Le règlement est déclaré sans admission de responsabilité de la part de Turquoise Hill Resources et de Rio Tinto.

Honoraires « très élevés »

Eli Karp et Hadi Davarinia - source : KND

Dans sa décision, le juge Martin Sheehan mentionne que les avantages de cet accord sont importants et se comparent favorablement au bénéfice recherché dans la demande. Les membres d'une action collective menée aux États-Unis sont exclus de l'entente, pour éviter une double indemnisation. La poursuite américaine a donné lieu à une entente il y a un an.

Le tribunal souligne qu'il serait difficile de prouver un manquement aux obligations de divulgation. De plus, les défenderesses invoquent d'autres causes de la baisse du cours de l'action, notamment l'évolution du prix des matières premières.

Enfin, le juge Sheehan rappelle que le dossier est complexe. « L’instruction des demandes nécessitait la collecte des preuves auprès d’un lanceur d’alerte étranger ainsi que la signification d’actes de procédure à des entités et à des dirigeants relevant de plusieurs juridictions, ce qui entraînait des coûts importants, des délais additionnels et des risques procéduraux accrus pour l’action », écrit-il dans sa décision.

La Cour supérieure reconnaît que les les honoraires juridiques « paraissent très élevés » comparativement au montant finalement distribuable. Cependant, ils restent dans les limites que la Cour d'appel a déjà jugé raisonnable, écrit le juge Sheehan.

« Ici, la cause était complexe à plusieurs égards. Il fallait démontrer l’existence de fausses déclarations sophistiquées de la part de multinationales minières disposant de ressources considérables, relativement à des problèmes techniques hautement spécialisés touchant l’ingénierie et à la construction sur un site minier isolé en Mongolie, ainsi qu’à des enjeux comptables complexes découlant de ces mêmes difficultés », détaille le jugement.

Les avocats ont assumé tout le risque, puisqu’aucune contribution du Fonds d’aide aux actions collectives (FAAC) n’a été obtenue pour financer leurs honoraires, souligne-t-il.