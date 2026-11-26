Après plus de huit ans à la poursuite, un procureur se joint à l'équipe de litige de Cain Lamarre à Montréal.



Simon Robin - source : Cain Lamarre

Cain Lamarre a annoncé le 23 novembre l'arrivée de Me Simon Robin au sein de son équipe de litige et règlement des différends, à Montréal.

Il a été pendant plus de huit ans procureur au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), notamment au Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales et au Bureau des affaires de la jeunesse.

Passé de la poursuite au privé, il exercera désormais en droit professionnel et disciplinaire, en responsabilité civile et en droit pénal des affaires, un créneau où le cabinet dit vouloir renforcer son expertise.

Ce n'est pas la première embauche du cabinet cette année. En mai, Cain Lamarre avait accueilli une avocate en droit du travail venue de Loranger Marcoux. En 2024, il avait aussi renforcé ses bureaux régionaux.