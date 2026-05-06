Une recrue chez Cain Lamarre

Le cabinet accueille une nouvelle avocate en droit du travail et de l’emploi. De qui s’agit-il?



Orélie Landreville - source : Cain Lamarre

Me Orélie Landreville quitte Loranger Marcoux pour se joindre à Cain Lamarre, où elle exerce exclusivement en droit du travail et de l’emploi.

Elle conseille et représente une clientèle composée d’employeurs issus des secteurs municipal, public et parapublic, ainsi que d’entreprises privées et d’organismes sans but lucratif.

Reconnue pour son approche pragmatique et son sens du conseil, Me Landreville privilégie des solutions concrètes, adaptées aux réalités d’affaires de ses clients, souligne le cabinet.

Son expertise couvre tant les relations collectives que les relations individuelles de travail. Elle accompagne les employeurs dans la gestion quotidienne de leurs relations de travail, notamment en matière d’enjeux stratégiques liés à la Charte, aux restructurations, aux fins d’emploi, à la gestion de l’absentéisme et à l’interprétation des conventions collectives.

Elle est diplômée en droit de l’UQAM.