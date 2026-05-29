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Sur les campus : échanges internationaux et avancées en droit de l’IA

Sur les campus : échanges internationaux et avancées en droit de l’IA
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-29 13:15:50

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Que s’est-il passé dans vos facultés ces derniers jours? Tour d’horizon des dernières actualités universitaires.

UQAM

Source : UQAM

Le 5 mai dernier, l’Université du Québec à Montréal a accueilli une délégation de l’Université Catholique de Lille dans le cadre de discussions visant à renforcer les perspectives de collaboration académique et internationale entre les deux institutions.

Cette rencontre a notamment permis de mettre en lumière des pistes de coopération en science politique et en droit, avec la participation de Rachel Chagnon, qui a souligné les opportunités de partenariats dans ces domaines.

Université Laval

La Faculté de droit de l’Université Laval a accueilli, du 20 au 24 avril 2026, la professeure Caroline Youssef de l’Université Libanaise, dans le cadre d’un séjour de recherche qui se poursuivra jusqu’au 1er décembre 2026.

Ce séjour s’inscrit dans une dynamique de collaboration internationale et de partage d’expertise. Ses travaux portent sur l’interface entre les droits fondamentaux et l’intelligence artificielle, un champ de recherche particulièrement actuel.


Source : Université d’Ottawa
Université d’Ottawa


À l’Université d’Ottawa, le stagiaire postdoctoral Fabian Lütz, rattaché à la Chaire de recherche du Canada en droit international et comparé de l’intelligence artificielle, mène actuellement des travaux sous la direction de la professeure Céline Castets-Renard.

Ses recherches portent sur la réglementation comparative de l’intelligence artificielle au Canada, aux États-Unis et en Europe. Elles s’articulent autour de l’analyse des cadres juridiques existants, notamment la loi européenne sur l’IA, ainsi que sur les enjeux liés à la discrimination et aux impacts sociaux des systèmes automatisés.

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