Décès d’un juge retraité de la Cour supérieure

L'ancien juge de la Cour supérieure du Québec est décédé. Qui était-il?



Jacques Dufour - source : Lépine Cloutier

Jacques Dufour s’est éteint à l’âge de 96 ans.

Originaire de La Malbaie, Jacques Dufour a étudié à l'Université Laval et à l'Université McGill. Durant ses vacances, il aidait son père, Louis-Philippe Dufour, qui exploitait une entreprise avicole.

Admis au Barreau, Jacques Dufour pratique comme avocat à Chicoutimi, avant d'être nommé juge de la Cour supérieure.

Son frère, Marc Dufour, a été juge de la Cour du Québec.

Passionné de droit, Jacques Dufour est retourné décrocher une maîtrise en droit à l'Université Laval à l'âge de 60 ans, après 22 ans d’exercice à la Cour supérieure. Il a été le premier magistrat de la Cour supérieure du Québec à bénéficier du congé d'études de six mois.

Jurisprudence canadienne

En janvier 1992, une décision du juge Jacques Dufour a fait jurisprudence au Canada. Le magistrat a autorisé Nancy B., une patiente atteinte du syndrome de Guillain-Barré qui la laissait complètement paralysée, à être débranchée du respirateur qui la maintenait en vie depuis plus de deux ans.

À l’Hôtel-Dieu de Québec, le magistrat avait rencontré la patiente qui demandait que soit mis fin à son traitement. Le juge Dufour avait ensuite ordonné au médecin de la patiente d'interrompre les soins qui la gardaient artificiellement en vie. Son jugement posait une distinction entre l'euthanasie et la fin du traitement réclamée par la patiente.

En conclusion de son jugement, le juge Dufour avait écrit: « Je continuerai à espérer contre toute espérance ».

En entrevue avec Le Soleil, en janvier 2000, Jacques Dufour expliquait que la compassion est une des principales qualités d'un juge.

« Toutes les causes sont importantes », disait-il. « Plus je vieillis, plus je m'aperçois que ma responsabilité est grande… en vertu de quoi juge-t-on les autres, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cet honneur? »

À l’époque, le procureur général du Québec, Gil Rémillard, avait salué la décision du juge Dufour.

Jacques Dufour laisse dans le deuil son épouse, Suzanne Gagnon, ses deux filles, ses petits-enfants et son arrière-petit-fils.