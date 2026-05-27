Nominations

Une avocate en droit de la famille

Une avocate en droit de la famille
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-28 08:30:51

Commenter

Un cabinet accueille une nouvelle avocate en droit de la famille. Qui est-elle?

Aurélie Messang - source : Veritas Avocat

Après avoir commencé sa carrière chez Riendeau Avocats, Me Aurélie Messang se joint au cabinet Veritas.

Elle y concentre sa pratique en droit de la famille, un domaine dans lequel elle entend défendre avec rigueur les intérêts de ses clients, mentionne le cabinet.

Elle intervient notamment dans des dossiers de séparation et de divorce, de garde d’enfants et de pension alimentaire. Me Messang accompagne également les clients en contexte de médiation, en leur offrant conseil et soutien tout au long du processus.


Le cabinet souligne son approche humaine et sa capacité à instaurer une communication claire et transparente avec les justiciables, afin de les guider dans leurs prises de décision et de proposer des solutions adaptées à leur réalité.

Me Messang est diplômée en droit de l’Université de Montréal.

Partager cet article:

197
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Un juge s’explique devant le Conseil de la magistrature
2.
Manquements au déroulement de l’instance : la Cour supérieure serre la vis
3.
Les juges de la Cour supérieure conquis par l’IA
4.
Qui sont les neuf étudiants qui passent l’été chez Blakes?
5.
Une avocate en droit de la famille
EMPLOIS

EN VEDETTE