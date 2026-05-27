Une avocate en droit de la famille

Un cabinet accueille une nouvelle avocate en droit de la famille. Qui est-elle?

Aurélie Messang - source : Veritas Avocat

Après avoir commencé sa carrière chez Riendeau Avocats, Me Aurélie Messang se joint au cabinet Veritas.

Elle y concentre sa pratique en droit de la famille, un domaine dans lequel elle entend défendre avec rigueur les intérêts de ses clients, mentionne le cabinet.

Elle intervient notamment dans des dossiers de séparation et de divorce, de garde d’enfants et de pension alimentaire. Me Messang accompagne également les clients en contexte de médiation, en leur offrant conseil et soutien tout au long du processus.

Le cabinet souligne son approche humaine et sa capacité à instaurer une communication claire et transparente avec les justiciables, afin de les guider dans leurs prises de décision et de proposer des solutions adaptées à leur réalité.

Me Messang est diplômée en droit de l’Université de Montréal.