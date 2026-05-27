Qui sont les neuf étudiants qui passent l’été chez Blakes?
2026-05-27 13:15:07
Une nouvelle cohorte de neuf étudiants en droit intègre cet été le cabinet Blakes...
Le bureau de Blakes à Montréal s’apprête à accueillir sa nouvelle cohorte d’étudiants en droit : César M., James Thomas Reid, Frederick Larochelle, Mérédith Ranger, Thierry Farge, Xavier Lachance, Jean-Simon Houle, Clara Byk Giroux et Jasmine Lachance.
César M.
Étudiant à l’Université de Montréal, César M. a acquis une expérience au sein du ministère de la Cybersécurité et du Numérique du Québec.
James Thomas Reid
James Thomas Reid est étudiant à l’Université McGill.Frederick Larochelle
Étudiant à l’Université de Sherbrooke, Frederick Larochelle est membre du Comité de droit fiscal.
Mérédith Ranger
Mérédith Ranger étudie à l’Université de Montréal.
Thierry Farge
Étudiant au baccalauréat en droit avec cheminement MBA coopératif à l’Université de Sherbrooke, Thierry Farge détient également un baccalauréat en sciences biologiques.
Xavier Lachance
Xavier Lachance est étudiant à l’Université de Montréal.
Jean-Simon Houle
Jean-Simon Houle est étudiant en Droit-MBA à l’Université de Sherbrooke.
Clara Byk Giroux
Étudiante à l’Université d’Ottawa, Clara Byk Giroux a travaillé comme assistante de recherche et correctrice d’examens.
Jasmine Lachance
Jasmine Lachance est étudiante en droit à l'Université de Montréal.
Partager cet article: