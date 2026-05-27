Qui sont les neuf étudiants qui passent l’été chez Blakes?

Sonia Semere

2026-05-27 13:15:07

Une nouvelle cohorte de neuf étudiants en droit intègre cet été le cabinet Blakes...

Le bureau de Blakes à Montréal s’apprête à accueillir sa nouvelle cohorte d’étudiants en droit : César M., James Thomas Reid, Frederick Larochelle, Mérédith Ranger, Thierry Farge, Xavier Lachance, Jean-Simon Houle, Clara Byk Giroux et Jasmine Lachance.

César M.

Étudiant à l’Université de Montréal, César M. a acquis une expérience au sein du ministère de la Cybersécurité et du Numérique du Québec.

César M. et James Thomas Reid - source : LinkedIn

James Thomas Reid

James Thomas Reid est étudiant à l’Université McGill.

Frederick Larochelle et Mérédith Ranger - source : LinkedIn
Frederick Larochelle


Étudiant à l’Université de Sherbrooke, Frederick Larochelle est membre du Comité de droit fiscal.

Mérédith Ranger

Mérédith Ranger étudie à l’Université de Montréal.

Thierry Farge - source : LinkedIn


Thierry Farge

Étudiant au baccalauréat en droit avec cheminement MBA coopératif à l’Université de Sherbrooke, Thierry Farge détient également un baccalauréat en sciences biologiques.


Xavier Lachance et Jean-Simon Houle - source : LinkedIn
Xavier Lachance


Xavier Lachance est étudiant à l’Université de Montréal.

Jean-Simon Houle

Jean-Simon Houle est étudiant en Droit-MBA à l’Université de Sherbrooke.




Clara Byk Giroux

Clara Byk Giroux et Jasmine Lachance - source : LinkedIn


Étudiante à l’Université d’Ottawa, Clara Byk Giroux a travaillé comme assistante de recherche et correctrice d’examens.

Jasmine Lachance

Jasmine Lachance est étudiante en droit à l'Université de Montréal.

