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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 27 mai

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 27 mai

L'équipe Droit-Inc

2026-05-27 12:00:00

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.


Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Parajuriste corporatif.ve principal.e – Remplacement de congé de maternité / Senior Corporate Paralegal – Maternity Leave ReplacementGdi Services Aux Immeubles, Montréal (Hybride)
  2. Technicien.ne juridique en Santé et Sécurité au travailLe Conseil Conjoint 91, Montréal (Présentiel)

Offres en vedette

  1. Conseiller.ère juridique – Rôle stratégiqueGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  2. Notaire junior.e – mentorat offertGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)

Autres offres d'emploi

  1. Avocat.e en droit du travail (3 ans et plus)Bessette avocat inc, Montréal (Hybride)
  2. Avocat.e sénior.e - services aux OBNLJuripop, Montréal (Hybride)
  3. Conseiller.ère juridique - droit commercialMetro Richelieu Inc., Terrebonne (Télétravail)
  4. Conseiller.ère juridique, Affaires corporatives et transactionnellesIndustrielle Alliance, Québec (Hybride)
  5. Avocat.e - Gouvernance stratégique et conformité organisationnelleSanté Québec, Montréal (Hybride)
  6. Avocat.e – Gouvernance et droit statutaireSanté Québec, Montréal (Hybride)
  7. Avocat.e en litige familial et civilDrolet Pigeon Ste-Marie Avocats Médiateurs Inc., Châteauguay (Hybride)
  8. Assistant.e-greffier.èreVille De Sainte-thérèse, Sainte-Thérèse (Présentiel)
  9. Conseiller.ère en prévention et règlement des différends - Bureau de prévention et de traitement des plaintes - Campus de Trois-Rivières (81642)Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières (Hybride)
  10. Conseiller·ère juridique principal.e – LitigeAdministration Portuaire de Montréal, Montreal (Hybride)
  11. Conseiller.ère, juridiqueSollio Groupe Coopératif, Boucherville (Hybride)
  12. Enseignants.es en techniques juridiquesCégep de Valleyfield, Salaberry-de-Valleyfield (Présentiel)
  13. Avocat.e – adjoint.e au chef du bureau de la PCD, affaires juridiques et gouvernance (siège social)Santé Québec, Montréal (Hybride)
  14. Parajuriste, Gouvernance et secrétariat filialesLa Caisse, Montréal (Hybride)
  15. Avocat.e en droit de la santé - remplacement de congé de maternité - temps completCISSS De Lanaudière, Joliette (Hybride)
  16. Avocat(e) senior en litigePromutuel Assurance, Québec (Hybride)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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La Rédaction de Droit-inc.com

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