Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 27 mai
L'équipe Droit-Inc
2026-05-27 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Parajuriste corporatif.ve principal.e – Remplacement de congé de maternité / Senior Corporate Paralegal – Maternity Leave Replacement – Gdi Services Aux Immeubles, Montréal (Hybride)
- Technicien.ne juridique en Santé et Sécurité au travail – Le Conseil Conjoint 91, Montréal (Présentiel)
Offres en vedette
- Conseiller.ère juridique – Rôle stratégique – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Notaire junior.e – mentorat offert – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
Autres offres d'emploi
- Avocat.e en droit du travail (3 ans et plus) – Bessette avocat inc, Montréal (Hybride)
- Avocat.e sénior.e - services aux OBNL – Juripop, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique - droit commercial – Metro Richelieu Inc., Terrebonne (Télétravail)
- Conseiller.ère juridique, Affaires corporatives et transactionnelles – Industrielle Alliance, Québec (Hybride)
- Avocat.e - Gouvernance stratégique et conformité organisationnelle – Santé Québec, Montréal (Hybride)
- Avocat.e – Gouvernance et droit statutaire – Santé Québec, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en litige familial et civil – Drolet Pigeon Ste-Marie Avocats Médiateurs Inc., Châteauguay (Hybride)
- Assistant.e-greffier.ère – Ville De Sainte-thérèse, Sainte-Thérèse (Présentiel)
- Conseiller.ère en prévention et règlement des différends - Bureau de prévention et de traitement des plaintes - Campus de Trois-Rivières (81642) – Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières (Hybride)
- Conseiller·ère juridique principal.e – Litige – Administration Portuaire de Montréal, Montreal (Hybride)
- Conseiller.ère, juridique – Sollio Groupe Coopératif, Boucherville (Hybride)
- Enseignants.es en techniques juridiques – Cégep de Valleyfield, Salaberry-de-Valleyfield (Présentiel)
- Avocat.e – adjoint.e au chef du bureau de la PCD, affaires juridiques et gouvernance (siège social) – Santé Québec, Montréal (Hybride)
- Parajuriste, Gouvernance et secrétariat filiales – La Caisse, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit de la santé - remplacement de congé de maternité - temps complet – CISSS De Lanaudière, Joliette (Hybride)
- Avocat(e) senior en litige – Promutuel Assurance, Québec (Hybride)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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