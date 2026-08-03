Un nouvel avocat en droit des affaires

Un avocat tout juste assermenté démarre sa carrière dans un grand cabinet. Qui est-il?

Tiago Batista-Lemos - source : McCarthy

Me Tiago Batista-Lemos rejoint le groupe droit des affaires du cabinet McCarthy. Sa pratique est axée sur le financement d’entreprises, les fusions et acquisitions, le financement de projets ainsi que les valeurs mobilières.

Il conseille des entreprises et des institutions financières dans le cadre d’opérations complexes, tant au Canada qu’à l’international.

Au cours de ses études, il a représenté sa faculté auprès de l’Association du Barreau canadien, division du Québec, et a occupé le poste de vice-président au développement de carrière de l’Association des étudiantes et étudiants en droit de l’Université de Montréal. Il a également effectué un stage auprès d’une juge de la Cour supérieure du Québec.

Me Batista-Lemos est titulaire d’un baccalauréat en droit civil de l’Université de Montréal, obtenu en 2024.