Un doigt d’honneur constitutionnel!

La publication d’un cabinet d’avocats sur les réseaux sociaux a fait beaucoup réagir. De quoi s’agit-il?



Guillaume Charron, Gabrielle Larose, Hugo Villemure-Houde, Ariane Spénard-Lapierre et Philippe Lambert

«Chez Charron Avocats on fait les choses différemment. Et on le fait bien », écrit Me Guillaume Charron sur une publication Facebook, où on le voit avec son équipe brandissant un… doigt d’honneur.

Au moment de rédiger cet article, la publication où apparaissent Me Guillaume Charron, la technicienne juridique Gabrielle Larose, Me Hugo Villemure-Houde, la stagiaire en droit Ariane Spénard-Lapierre et l’étudiant en droit et technicien juridique Philippe Lambert avait récolté plus de 1350 réactions en quatre jours, toutes positives.

En commentaire, Me Guillaume Charron se dit d’avis que « le test est concluant » et que son cabinet devra publier davantage de contenu « visant à vous informer sur vos droits ». Il cite ensuite cet extrait de la décision R. c. Epstein (par 117-118) : « Ce n’est pas un crime de faire un doigt d’honneur à quelqu’un. C’est un droit fondamental inscrit dans la Charte, qui appartient à tous les Canadiens. »

« Nous soutenons pleinement l’autorité des tribunaux. Chez Charron Avocats on fait les choses différemment. Et on le fait bien », ajoute Me Charron dans son commentaire.

Contacté par Droit-inc, l’avocat explique que son cabinet spécialisé en droit de la construction, droit des affaires et droit immobilier avait délaissé les réseaux sociaux depuis quelques années et qu’il voulait faire un « retour en force » en générant un certain trafic sur sa page.

Le doigt d’honneur, ajoute-t-il, est souvent utilisé avec une connotation beaucoup plus humoristique que sérieuse. « Nos pages sur les réseaux sociaux seront utilisés à des fins éducatives, mais toujours dans un contexte humoristique », explique Me Charron, ajoutant que son cabinet croit avoir mis « le doigt au bon endroit ».

Si la majorité des commentaires sont positifs, certains dénoncent le « manque de professionnalisme » de cette publication. Me Charron ne s’en formalise pas.

« On comprend très bien que notre publication ait pu ne pas faire l’unanimité. Certains y voit un doigt d’honneur, nous y voyons un cabinet humain avec des gens qui aiment travailler et rire ensemble », fait valoir l’avocat, tout en soulignant qu’entre la photo et la façon dont le cabinet traite ses dossiers, « il y a une énorme différence ».

« Nous continuerons d’être professionnels dans notre façon de traiter nos dossiers et les intervenants du domaine de la justice, mais également drôles dans nos publications sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui n’aiment pas notre humour, libre à eux de suivre des pages professionnelles jusqu’au bout des doigts », blague encore cet ancien participant à l’émission « Un souper presque parfait ».

Me Charron insiste : « L’intention était de faire rire tout en apprenant à nos followers que le doigt d’honneur avait une valeur quasi-constitutionnelle. »

Qu’on se le tienne pour dit!