Nominations

Une avocate en droit de la famille

Une avocate en droit de la famille
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-26 08:30:43

Commenter

Un cabinet accueille une nouvelle avocate en droit de la famille. Qui est-elle?

Cynthia Brière - source : LinkedIn

Me Cynthia Brière rejoint le cabinet Frederick Hains Demers à titre d’avocate en droit de la famille.

Dans le cadre de sa pratique, elle traite notamment des dossiers de garde d’enfants, de pension alimentaire, de divorce, d’autorité parentale et de droit de la jeunesse.

Elle représente également des enfants devant la Cour supérieure et la Cour du Québec.


Avant de se joindre au cabinet, Me Brière a œuvré pendant douze ans au Bureau d’aide juridique de Lévis.

Elle est diplômée en droit de l’Université Laval.

Partager cet article:

487
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Un doigt d’honneur constitutionnel!
2.
Manquements au déroulement de l’instance : la Cour supérieure serre la vis
3.
Achat de services sexuels : l’accusation contre l’ex-juge Claude Villeneuve tombe
4.
Les juges de la Cour supérieure conquis par l’IA
5.
Sept diplômés de McGill à la Cour suprême!
EMPLOIS

EN VEDETTE