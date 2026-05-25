Une avocate en droit de la famille

Un cabinet accueille une nouvelle avocate en droit de la famille. Qui est-elle?

Cynthia Brière - source : LinkedIn

Me Cynthia Brière rejoint le cabinet Frederick Hains Demers à titre d’avocate en droit de la famille.

Dans le cadre de sa pratique, elle traite notamment des dossiers de garde d’enfants, de pension alimentaire, de divorce, d’autorité parentale et de droit de la jeunesse.

Elle représente également des enfants devant la Cour supérieure et la Cour du Québec.

Avant de se joindre au cabinet, Me Brière a œuvré pendant douze ans au Bureau d’aide juridique de Lévis.

Elle est diplômée en droit de l’Université Laval.