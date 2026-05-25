Treize nominations du conseil des ministres

Le gouvernement du Québec nomme une vague d’avocats. Qui sont-ils?

Mélissa Amélie Plourde - source : LinkedIn

Le conseil des ministres a procédé à la nomination de 13 avocats.

Me Mélissa Amélie Plourde est nommée directrice adjointe du Bureau des enquêtes indépendantes. Me Plourde est directrice adjointe par intérim de ce bureau, qu'elle a rejoint en 2018 à titre d’enquêteuse.

Admise au Barreau en 2003, Me Plourde a d'abord pratiqué comme associé en droit de la famille, de la jeunesse et droit civil chez Jeannotte Plourde Côté. Elle poursuit ensuite sa carrière comme directrice générale de la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé, et comme avocate au contentieux du Centre jeunesse Gaspésie / Les Îles.

Me Mélissa Amélie Plourde détient un baccalauréat en sciences juridiques de l’UQAM, et un DESS en administration publique de l’ÉNAP.

Natacha Lecompte - source : LinkedIn

Meest nommée arbitre du Comité de retraite du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et d’autres régimes (RREGOP).



Me Lecompte est arbitre de griefs et de différends, et médiatrice en pratique privée.

Inscrite au tableau de l’ordre depuis 1998, l’avocate a débuté chez Brouillette Charpentier Fortin, avant d’être nommée conseillère syndicale au Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska. Elle rejoint ensuite la Fédération autonome de l’enseignement comme conseillère en relations du travail.

En 2017, elle devient médiatrice-conciliatrice au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Me Natacha Lecompte détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval, un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, et une accréditation en médiation civile, commerciale et du travail du Barreau du Québec.

Me Éric Lévesque est nommé à nouveau arbitre pour le Comité de retraite du RREGOP.

Éric Lévesque - source : Archives

Assermenté en 1991, Me Éric Lévesque a exercé durant un an en pratique privée, avant de rejoindre le contentieux de la CSN.

Jusqu’en 2015, il exerce comme comme procureur et négociateur, puis comme coordonnateur du service juridique de la centrale syndicale. Il a été notamment coordonnateur et négociateur en chef pour les agents correctionnels fédéraux.

Depuis 2016, Me Lévesque exerce comme arbitre et médiateur.

L’avocat a plaidé jusqu’en Cour suprême. Il est également formateur depuis 30 ans.

Me Éric Lévesque détient un baccalauréat en droit de l'UQAM.

Pierre-Georges Roy - source : SAA

Meest nommé à nouveau arbitre pour le Comité de retraite du RREGOP.



L’avocat a débuté sa vie professionnelle comme avocat chez Bélanger Sauvé de 1990 à 2014. Par la suite, il est devenu arbitre de griefs et de différends.

Admis au Barreau en 1990, il est titulaire d’une licence en droit, d’un baccalauréat en histoire et d’une maîtrise ès arts en histoire de l’Université de Montréal.

Me Sébastien Beauregard est nommé à nouveau substitut aux arbitres pour le Comité de retraite du RREGOP.

Assermenté en 2002, il est arbitre de griefs en pratique privée depuis 2023.

Me Sébastien Beauregard a fait une cléricature auprès du juge Louis LeBel de la Cour suprême du Canada. Il a ensuite exercé durant 17 ans chez Norton Rose Fulbright. Il a été chargé de cours en droit constitutionnel à la faculté de science politique et de droit de l’UQAM.

Sébastien Beauregard - source : LinkedIn

Me Sébastien Beauregard détient un baccalauréat en common law de la Osgoode Hall Law School de l’Université de York, une maîtrise en droit de la Cornell Law School, ainsi qu’un baccalauréat en droit civil et une maîtrise en droit de l’Université de Montréal.

Me Claude Martin est nommé à nouveau substitut aux arbitres pour le Comité de retraite du RREGOP.

L’avocat assermenté en 1979 a débuté comme avocat chez Blain, Piché, Emery, avant de mener une longue carrière chez Heenan Blaikie de 1981 à 2005. Il se tourne ensuite vers le cabinet Martin, Camirand, Pelletier.

Depuis 2006, Me Martin est arbitre-médiateur en pratique privée.

Me Claude Martin est titulaire d’une licence en droit de l’Université de Montréal et d’une maîtrise en droit de l’Université de Dalhousie.

Me Line Lanseigne est nommée substitut aux arbitres pour le Comité de retraite du RREGOP.

Assermentée en 1994, Me Lanseigne a été directrice du Centre d’emploi du Ministère de l'Emploi et de l'Immigration du Canada. Elle a aussi été conseillère au sein du Syndicat des professionnels des services sociaux du Québec, puis avocate à la Confédération des syndicats nationaux.

Elle a été conseillère syndicale pour la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec et commissaire à la Commission des relations du travail.

Plus récemment, l’avocate a été membre de la Commission des relations du travail, puis du Tribunal administratif du travail jusqu’en 2023.

Me Line Lanseigne détient un baccalauréat en service social et un baccalauréat en droit de l’Université Laval.

Le mandat de Me Pierre Arguin à titre d’assesseur au Tribunal des droits de la personne est prolongé.

Avocat à la retraite, Me Pierre Arguin a mené toute sa carrière dans la fonction publique. Assermenté en 1983, il a exercé comme avocat à la Commission des normes du travail, puis à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, puis au ministère de la Justice.

En 2011, Me Pierre Arguin est nommé commissaire à la Commission des lésions professionnelles, puis assesseur au Tribunal administratif du travail.

Depuis 2020, Me Pierre Arguin est chargé d’enseignement à l’École nationale d’administration publique (ÉNAP).

Me Pierre Arguin détient une licence en droit et une maîtrise en droit de l’Université de Montréal. Il possède également une maîtrise en science politique de l’UQAM et un DESS en administration publique de l’ÉNAP.

Monique Rousseau - source : LinkedIn

Le mandat de Meà titre d’assesseure au Tribunal des droits de la personne est prolongé.



Admise au Barreau en 1984, l’avocate a œuvré à titre de directrice des affaires juridiques au ministère de l’Environnement entre 2010 et 2019.

Elle a travaillé précédemment au ministère de la Justice, où elle a évolué pendant 20 ans. Elle a quitté ce ministère en 2010 alors qu’elle était la directrice du droit public.

Bachelière en droit de l’Université Laval, elle a obtenu un diplôme de deuxième cycle en sciences administratives de HEC Montréal.

Elle a aussi été avocate plaidante au ministère du Revenu entre 1986 et 1990.

Me Marie-Claire Côté est nommée assesseure au Tribunal des droits de la personne.

Marie-Claire Côté - source : Facebook

Inscrite au tableau de l’ordre depuis 2016, Me Côté exerce depuis en pratique privée, à l'exception de quatre années passées au sein du cabinet Dunton Rainville. Elle a d'abord concentré sa pratique en poursuites pénales et criminelles, avant de l'élargir vers le litige civil et commercial. Elle s'intéresse particulièrement aux dossiers de vices cachés, de successions et de recours hypothécaires.

Elle est médiatrice accréditée en matière civile et commerciale depuis 2022.

Me Marie-Claire Côté détient un baccalauréat en droit et un baccalauréat en animation et recherche culturelle de l’UQAM.

Marc Mancini - source : LinkedIn

Meest nommé assesseur au Tribunal des droits de la personne.



Assermenté en 2010, Me Mancini est arbitre et médiateur depuis 2023. Il est chargé de cours en droit à l’UQAM, à l’Université de Sherbrooke, à l'Université du Québec en Outaouais et à HEC Montréal.

Après avoir commencé sa carrière en pratique privée, Me Marc Mancini exerce comme chef des affaires juridiques et institutionnelles au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Il est ensuite nommé directeur adjoint au bureau des relations de travail de l’UQAM, avant de faire son retour au CIUSSS trois ans plus tard.

Me Marc Mancini détient un baccalauréat et une maîtrise en droit de l’UQAM.

Me David Robitaille est nommé assesseur au Tribunal des droits de la personne.

David Robitaille - source : Université d’Ottawa

L’avocat est vice-doyen aux études à la section de droit civil de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, où il exerce comme professeur depuis 2007.

Admis au Barreau en 2005, Me Robitaille enseigne et mène des recherches en droit constitutionnel et administratif, droit municipal, droit de l’environnement, et droits et libertés.

Ses recherches portent sur le partage des compétences fédérales-provinciales-municipales en matière d’aménagement du territoire, d’environnement, de transport et de droits et libertés de la personne.

Il a reçu le prix du Concours d’essai juridique de l’Association canadienne des professeurs de droit. Sa thèse de doctorat a obtenu la Médaille d’or de la Gouverneure générale du Canada, le Prix d’excellence de l’Association québécoise des professeurs de droit et la Médaille du Barreau de Paris.

Ses publications ont été citées devant de nombreux tribunaux, dont la Cour suprême.

Il a plaidé au nom du Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE).

L'avocat pratique comme avocat-conseil en droit public, au sein du cabinet DHC Avocats à Montréal.

Me David Robitaille détient une licence et un doctorat en droit de l'Université d’Ottawa, ainsi qu’une maîtrise en droit de l’Université Laval.

Liane Roy-Castonguay - source : LinkedIn

Meest nommée assesseure au Tribunal des droits de la personne.



Admise au Barreau en 2007, l’avocate est directrice générale du Centre de pédiatrie sociale en communauté Accroche-Cœur.

Me Roy-Castonguay a commencé sa carrière d’avocate à l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, puis au Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent.

En 2018, elle est nommée directrice générale du Centre de justice de proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

L’avocate a aussi été enseignante en techniques juridiques au Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Me Liane Roy-Castonguay détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke. Elle a également mené des études supérieures en droits et libertés de la personne à l'Université Laval.