Sept diplômés de McGill à la Cour suprême!

Sept diplômés en droit de l’Université MCGill s’apprêtent à faire leur entrée dans les plus hautes sphères de la justice canadienne. Qui sont-ils?

Sept diplômés de la Faculté de droit de l’Université McGill ont récemment décroché des postes d’auxiliaires juridiques auprès de la Cour suprême du Canada.

Ces sept diplômés se dirigeront vers le plus haut tribunal du pays en 2027-2028.

Chaque année, chacun des neuf juges de la Cour suprême choisit jusqu'à trois auxiliaires pour l'aider dans la recherche, la rédaction de notes et d'autres tâches.

Pour l’Université McGill, ces nominations soulignent le succès du programme bilingue BCL/JD, un cursus prestigieux de la Faculté de droit qui permet d'obtenir simultanément deux diplômes en trois à quatre ans : un baccalauréat en droit civil (BCL) et un Juris Doctor (JD) en common law.

Dans un article publié sur McGill Reporter, la Faculté de droit a salué l'exceptionnelle préparation de ces diplômés pour aborder les questions juridiques inédites et complexes soumises à la plus haute cour du pays.

Sept diplômés de McGill avaient aussi été sélectionnés pour ces postes très convoités l’an dernier, et six l’année précédente.

Qui sont les heureux élus?

Maxwell Brodie - source : McGill REPORTER

Maxwell Brodie sera greffier auprès du juge Mahmud Jamal. Durant ses études à McGill, il a été assistant de recherche pour les professeurs Yann Joly et Jaye Ellis, assistant de groupe pour la professeure Konstanze von Schütz et a collaboré au McGill Journal of Law and Health. Il est actuellement greffier à la Cour fédérale et se rendra prochainement à la Cour d'appel de l'Ontario avant de travailler à la Cour suprême.

Laurent Côté-De Lagrave - source : McGill REPORTER

Tim Gulliver - source : McGill REPORTER

est nommé greffier de la juge. À la Faculté de droit de McGill, il a fait partie de l'équipe de recherche et d'enseignement de la professeure, des étudiants pro bono du Canada et de la clinique juridique mobile. Il est actuellement avocat-chercheur à la Cour d'appel du Québec et poursuit une maîtrise en droit à temps partiel, avec une thèse sur la divulgation de la preuve dans les affaires criminelles à l'ère de l'intelligence artificielle.



Tim Gulliver sera greffier remplaçant de la juge Sheilah L. Martin. Il a étudié le droit à McGill grâce à une bourse McCall MacBain. Il a été actif au sein du McGill Journal of Sustainable Development Law, du Centre for Human Rights and Legal Pluralism et du Research Group on Constitutional Studies, en plus d’être assistant de recherche pour le professeur Jérémy Boulanger-Bonnelly. Il termine actuellement un stage d'assistant juridique à la Cour d'appel du Québec.

Genny Plumptre - source : McGill REPORTER

Han Reardon - source : McGill REPORTER

est désignée greffière de la juge. Elle a effectué des stages au Citizen Lab de l’Université de Toronto, à la Clinique Samuelson-Glushko de politique Internet et d’intérêt public du Canada, ainsi qu'au Conseil national des droits de la personne du Maroc. À la Faculté de droit de McGill, elle a développé un intérêt particulier pour le droit de l’égalité, notamment grâce à des projets de recherche menés avec les professeurset. Elle est actuellement chercheuse à la Cour d’appel du Québec.



Han Reardon se joindra à la juge Michelle O'Bonsawin. Il a développé un intérêt pour les droits fonciers et le droit de l'environnement grâce à ses recherches sur les aires protégées de l'Amazonie brésilienne pendant sa maîtrise en anthropologie. Ces travaux l'ont mené à la faculté de droit de McGill, où il s'est spécialisé dans la pratique du droit autochtone. Il a effectué son stage au ministère de la Justice du Canada et est actuellement greffier à la Cour d'appel fédérale.

Nicolas Waltenbury - source : McGill REPORTER

Narain Yücel - source : McGill REPORTER

sera greffier de la juge. Il est titulaire d’un double diplôme en administration des affaires et en sciences politiques, et a travaillé en communications et relations publiques avant d'intégrer la faculté de droit de McGill. Durant ses études, il a particulièrement apprécié le droit public et ses activités parascolaires, notamment sa participation au concours de plaidoirie Laskin, son soutien à l'Association canadienne des libertés civiles et son rôle d'assistant de groupe auprès de la professeure. Il est actuellement auxiliaire juridique à la Cour d'appel de l'Ontario.



Enfin, Narain Yücel se rapportera au juge Nicholas Kasirer. Avant McGill, il a obtenu un baccalauréat ès sciences en santé mondiale et une maîtrise en environnement et développement, puis a travaillé dans le domaine des politiques relatives aux changements climatiques. Il a ensuite obtenu une maîtrise en sciences des données appliquées et est actuellement auxiliaire juridique auprès de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique.