Daniel Rochefort restera incarcéré jusqu’à son procès

L’avocat Daniel Rochefort est détenu depuis le 8 mai dernier….



Daniel Rochefort - source : Radio-Canada

L’avocat Daniel Rochefort, arrêté le 8 mai dernier et qui fait face à des accusation d'agression sexuelle sur des mineurs et de production de matériel pédosexuel, restera détenu jusqu'à son procès.

La décision a été rendue par le juge André Perreault, vendredi, après l'analyse de la preuve fournie par la Couronne.

Normalement, les remises en liberté sont rarement refusées lorsqu'il ne s'agit pas de crimes violents, mais la décision revient au magistrat.

Daniel Rochefort fait face à 11 chefs d'accusation concernant deux présumées victimes mineures.

Il a été piégé par une policière qui s'est fait passer pour une fillette de 12 ans sur Internet.

De nombreuses autres allégations sont présentement étudiées par le SPVM, qui a lancé un avis public afin de trouver d'autres victimes potentielles.

D'autres détails à venir…