Ça bouge dans les facultés de droit

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Université Laval

Alexandra Mendoza Caminade - source : Université Toulouse Capitole

Du 30 mai au 7 juin prochain, la Faculté de droit accueillera la professeure Alexandra Mendoza Caminade de l’Université Toulouse Capitole, comme chercheuse invitée.

La Dre Alexandra Mendoza-Caminade est professeure de droit privé, elle enseigne notamment le droit de la propriété intellectuelle, le droit des technologies et le droit des affaires, avec un intérêt particulier pour l’intelligence artificielle.

Ses travaux de recherche portent principalement sur les enjeux juridiques liés à la propriété intellectuelle, aux nouvelles technologies, à l’intelligence artificielle et aux univers virtuels.

Source : Université de Sherbrooke



L’équipe de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke s’est illustrée au prestigieux Concours Charles-Rousseau, le plus grand concours francophone de plaidoiries simulées en droit international général.

L’événement, tenu du 4 au 10 mai 2026 à l'Université Côte d’Azur, à Nice, a permis à la délégation sherbrookoise de remporter le Prix du 2e meilleur mémoire ainsi que le Prix des quart-de-finalistes.

Cette édition du concours portait sur des enjeux internationaux complexes et actuels de droit international, notamment le droit de la mer, la pêche illicite, la traite d’êtres humains et la poursuite en mer. Au total, 27 équipes et pas moins de 140 participantes et participants provenant de plusieurs pays ont pris part à la compétition.

Université de Montréal

Source : Université de Montréal

La Faculté félicite cinq personnes étudiantes du programme de maîtrise en droit notarial, récipiendaires de bourses soulignant l’excellence de leur dossier académique.

Antoine Demirdjian, Justine Berthiaume et Jasmine Baron ont reçu la Bourse Guy-Cloutier, d’un montant de 5 000 $ chacun.

Maxime Leblanc s’est vu attribuer la Bourse de la Financière des professionnels (3 500 $) tandis que Gabrielle Blanchet a reçu la Bourse Ginette-Piché (5 000 $).