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Un nouvel associé chez Prelia

Un nouvel associé chez Prelia
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-05-21 08:30:41

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Prelia recrute un nouvel associé. De qui s’agit-il?
Jacques S. Darche - source : Lexpert


Prelia consolide son équipe à Montréal avec l'arrivée de Me Jacques S. Darche à titre d'associé.

Cette nomination vise à renforcer l'expertise du cabinet dans la gestion des litiges commerciaux complexes et à diversifier son offre de services, notamment en matière d'arbitrage transfrontalier, explique Prelia dans un communiqué diffusé mardi.

Fort de plus de 30 ans de pratique, Me Darche était associé chez Borden Ladner Gervais, où il a représenté des entreprises et des institutions dans des litiges multijuridictionnels d'envergure.

L’avocat agit aussi comme arbitre et médiateur dans des différends commerciaux. Il détient notamment le titre de Chartered Arbitrator, conféré par le Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), l'une des plus hautes reconnaissances en arbitrage commercial international.


L’expertise de Me Darche, qui est Consul honoraire de la Finlande pour Montréal et membre du Barreau de Paris, couvre également les relations d'affaires internationales et la résolution de conflits impliquant des acteurs européens et nord-américains.

L'arrivée de ce nouvel associé s'inscrit dans la stratégie de croissance de Prelia, qui vise à servir les sociétés et institutions confrontées à des défis juridiques majeurs, notamment dans les secteurs de la technologie, de l'énergie, des infrastructures et de la finance, mentionne encore le cabinet dans son communiqué.

Pour Me Darche, Prelia offre « une plateforme idéale pour accompagner les entreprises dans la gestion proactive de leurs enjeux juridiques les plus critiques, en combinant rigueur stratégique et excellence technique ».

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