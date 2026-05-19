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Décès de deux avocats

Décès de deux avocats
Didier Bert

Didier Bert

2026-05-19 10:15:05

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Deux anciens avocats sont décédés. Qui étaient-ils?

Louis-Philippe Paquin - source : CF Pellerin

Louis-Philippe Paquin s’est éteint à l’âge de 80 ans.

Originaire de Grand-Mère, il a étudié à l'Université de Sherbrooke, où il a obtenu son baccalauréat en droit en 1970. Parallèlement, il était professeur de français à l'Université Bishop’s.

Me Louis-Philippe Paquin a été membre du Barreau du Québec durant 50 ans, de 1972 à 2022.

L’avocat a pratiqué à son compte au sein de Paquin Pelletier, à titre d’associé principal. Il a aussi effectué des passages à la Couronne fédérale et à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ), où il a été juge administratif.

Il a également été impliqué en politique fédérale et provinciale pendant près de 50 ans.

Louis-Philippe Paquin laisse dans le deuil ses enfants Louis-Antoine et Elizabeth, sa petite-fille, et son ex-épouse Lucille Therrien.


Louis Racine - source : Dignité
Louis Racine s’est éteint à l’âge de 79 ans.


Diplômé de HEC de Montréal, Louis Racine a étudié à l’Université Harvard. Mais c’est à l’Université de Montréal qu’il mène ses études de droit.

Louis Racine a fait sa carrière d'abord à la Commission des valeurs mobilières du Québec, avant de rejoindre le service contentieux de Bell Canada.

Louis Racine laisse dans le deuil son épouse, Kim Diep Dao, et ses deux frères.

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